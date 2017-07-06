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Karikatürist Galip Tekin hayatını kaybetti

Türk çizgi roman tarihinin tecrübeli isimlerinden Galip Tekin 59 yaşında hayatını kaybetti. Tekin, Arnavutköy'deki evinde stüdyo dairesinde ölü bulundu. Tekin'in cesedinde yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanmadı

Karikatürist Galip Tekin hayatını kaybetti

Türk çizgi roman tarihinin tecrübeli isimlerinden Galip Tekin 59 yaşında hayatını kaybetti. Tekin, Arnavutköy'deki evinde stüdyo dairesinde ölü bulundu. Tekin'in cesedinde yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanmadı

06 Temmuz 2017 Perşembe 14:41
Karikatürist Galip Tekin hayatını kaybetti
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EDİNİLEN bilgiye göre bugün Tekin'in Arnavutköy'de stüdyo dairesinin bulunduğu apartman komşularından biri, Tekin'in dairesinin bulunduğu katta gürültü duyunca Tekin'in ablasına haber verdi. Daireye gelen abla Medret Tekin dairenin girişinde kardeşinin cansız bedeniyle karşılatı. Boyacıköy çıkmazındaki olay yerine  polis de geldi. İlk incelemede Tekin'in vücudunda şüpheli bir bulguya rastlanmadı.  

SANAT DÜNYASI YASTA

Haberi arkadaşı Yılmaz Aslantürk Twitter hesabından paylaştı. Galip Tekin'in vefat haberini alan meslektaşları, dostları ve sanat dünyasının tanınmış isimleri duydukları üzüntüyü Twitter'dan dile getirdi. 
Selçuk Erdem‏: Çok çok üzgünüm, ustalarımızdan Galip Tekin'i kaybettik.

Ünsal Ünlü: Öyle bir yetenek bir daha zor gelir... Türkiye'nin en büyük çizerlerinden birini, Galip Tekin'i kaybetmişiz... Nur içinde yatsın...

Çağan Irmak: Hayal dünyamızın huzursuz prensi, tedirgin edici yanlarımızın, en insani korkularımızın çizeri büyük yaratıcı Galip Tekin. Saygıyla anıyorum

GALİP TEKİN KİMDİR?

1958 doğumlu Galip Tekin fantastik ve bilim kurgu tarzdaki eserleriyle tanıniyordu. Tekin, kariyerine Oğuz Aral yönetimindeki dönemin en çok satan mizah dergisi Gırgır'da başladı. Zamanla mizahtan uzaklaşan Tekin bilim kurguya doğru kaydı. Bu dönemde LeMan'da Pı'ya Mektuplar en uzun soluklu eseri oldu. Hikayenin adı kız arkadaşı Pınar'dan gelmekteydi.  Tekin, hikayelerine başlarken ilk karede kendi yer alır, hikayeyle ilgili kısa bilgiler verirdi. Bazen baş karakter kendisi olurdu. Hikayelerinde kara delikler, görülmeyen makineler, zamanda yolculuklar, boyutlar arası yolculuklar ve savaşlar yer aldı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE DERS VERİYORDU

Galip Tekin, Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Art of Animation (animasyon sanatı) derslerine giriyordu. İstanbul Kanatlarımın Altında filminde kullanılan kanatların tasarımı da Tekin'e aitti.
Galip Tekin hikayelerinde kendine de yer veriyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Galip TekinKarikatüristHayatını Kaybetti
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