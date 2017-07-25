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Karayolunda otostopla fuhuşa 2 gözaltı

Samsun'da otostop yaparak anlaştıkları araç sürücüleriyle para karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri iddia edilen 51 yaşındaki N.G. ile akrabası 22 yaşındaki S.G. şikayet üzerine gözaltına alındı. Haklarında idari işlem yapılan iki kadın şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

Karayolunda otostopla fuhuşa 2 gözaltı

Samsun'da otostop yaparak anlaştıkları araç sürücüleriyle para karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri iddia edilen 51 yaşındaki N.G. ile akrabası 22 yaşındaki S.G. şikayet üzerine gözaltına alındı. Haklarında idari işlem yapılan iki kadın şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

25 Temmuz 2017 Salı 14:53
Karayolunda otostopla fuhuşa 2 gözaltı
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OLAY, bugün Samsun’un İlkadım İlçesi’nde bulunan Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre N.G. ve S.G. adlı akraba kadınlar bulvar üzerine çıkarak fuhuş amacıyla yoldan geçen araçlara otostop yaptı.Durdurdukları ve para karşılığında anlaştıkları araç sürücüleriyle cinsel ilişkiye girdiği ileri sürülen iki kadın, vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler iki şüpheliyi yakalayıp Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.Şüpheli kadınlar ifadeleri alındıktan sonra 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 95'er lira, Samsun Valiliği’nin 'İl sınırları içinde maddi kazanç elde etmek amacıyla  fuhuş yapmayı alışkanlık haline getiren kişilere engel olunması kararı' gereğince de 227'şer lira para cezası yazıldıktan sonra serbest  bırakıldı.

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OtostopBugünAnkaraSamsun
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