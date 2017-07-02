Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 39°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İnternette devrim! Artık böyle olacak
İnternette devrim! Artık böyle olacak
Püfür püfür teknoloji
Püfür püfür teknoloji
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Kahvaltıyı ihmal etmeyin

Karayolları aracı markete girdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Tatvan Karayolları 112. Şube Şefliği’ne ait park halindeki kamyon, aniden hareket ederek bir marketin içine girdi

Karayolları aracı markete girdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Tatvan Karayolları 112. Şube Şefliği’ne ait park halindeki kamyon, aniden hareket ederek bir marketin içine girdi

02 Temmuz 2017 Pazar 15:20
Karayolları aracı markete girdi
banner404

ALINAN bilgilere göre, Karayolları 112. Şube Şefliği önünde park halinde olan 65 ET 006 plakalı kamyon, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle kendiliğinden hareket ederek Tatvan ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi’ni geçip karşı taraftaki Adabağ Alışveriş Merkezi’nin zemin katında bulunan markete girdi. Park edildiği yerden yaklaşık 50 metre uzağındaki markete kadar geri geri gidip marketin bariyerini yıkarak içeri giren kamyon, markette maddi hasara neden oldu. Yapılan incelemelerin ardından marketten çıkarılan kamyonun markete çarpma anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 02.07.2017 15:27
Anahtar Kelimeler:
TatvanTatvan KarayollarıŞube Şefliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehter Takımı'ndan atıcılık şovu
Mehter Takımı'ndan atıcılık şovu
Keşif yapan terörist yakalandı
Keşif yapan terörist yakalandı
İki ayrı trafik kazası; 24 yaralı
İki ayrı trafik kazası; 24 yaralı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals