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Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ kolu Nusaybin'de öldürüldü

Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ kolu Nusaybin'de öldürüldü

18 Şubat 2017 Cumartesi 09:44
Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü
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MARDİN'İN Nusaybin ilçesi kırsalında devam eden operasyonda terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ kolu olan terörist ölü ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Nusaybin kırsalında bulunan Ömeryan bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ölü ele geçirilen iki teröristten biri olan sözde özel kuvvetler sorumlusu olan Behzat kod adlı teröristin, PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ kolu olduğu belirlendi. Güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı operasyonları devam ediyor.

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