Karacehennem Ormanı’nda öldürülen terörist sayısı 7 oldu

BİNGÖL Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca Karlıova ilçesi Kızılağaç Köyü Meşeli Mezrası Rem Yaylası Karacehennem Ormanı mevkiinde sürdürülen operasyona ilişkin açıklama yaptı.
Operasyon kapsamında toplamda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, “Karlıova Karacehenem ormanlık alanda 29 Haziran- 1 Temmuz arasında jandarma tarafından yapılan hava destekli operasyon sona ermiş olup, toplam 7 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir” denildi.
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