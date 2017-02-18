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Kapadokya'da balon sert iniş yaptı: 1 ölü

Balon kazasında Danimarkalı turist Jensen Benny Karl (54) hayatını kaybetti

Kapadokya'da balon sert iniş yaptı: 1 ölü

Balon kazasında Danimarkalı turist Jensen Benny Karl (54) hayatını kaybetti

18 Şubat 2017 Cumartesi 12:30
Kapadokya'da balon sert iniş yaptı: 1 ölü
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DANİMARKALI turist Karl Benny Jensen´in iniş esnasında balon pilotunun bütün uyarılarına rağmen iniş pozisyonunu almayarak kurallara uymadığı ve bu nedenle balondan fırlayarak yaralandığı, kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybettiği iletildi. Sıcak hava balonculuğunun dünyadaki önemli merkezleri arasında bulunan Kapadokya’da, bugünkü kaza 21 yılda 5. kaza olarak kaydedildi. Bugün meydana gelen kazayla beraber 21 yılda toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki ilk balon kazası 2009 yılında Zelve Ören Yeri yakınlarında iki sıcak hava balonunun havada çarpışması sonucu meydana gelmiş, kazada 1 İngiliz turist hayatını kaybetmiş 10 turist ise yaralanmıştı. Son kazada ise Ortahisar Üzengi Vadi mevkiinde hava muhalefeti nedeniyle balonunun sert inişinin ardından balon sepeti içerisinde bulunan propan gazı tüpü patlamış 18 kişi yaralanmıştı. 

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Son Güncelleme: 18.02.2017 15:56
Anahtar Kelimeler:
Hava BalonuKapadokyaBALON
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