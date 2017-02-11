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Kanal D, ‘hayır’ diyeceğini açıklayan İrfan Değirmenci’nin işine son verdi

Kanal D, sosyal medya hesabı üzerinden 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda 'Hayır' diyeceğini açıklayan haber spikeri İrfan Değirmenci'nin işine son verildi. İrfan Değirmenci ise bu yaşananların ardından ilk açıklamasını yine Twitter'dan yaptı. Değirmenci, 'Ne güzeliz ne kadar onurlu. Sayımız da bir hayli fazla. Hepimize 'Hayırlı' Cumartesiler' ifadelerini kullandı.

Kanal D, ‘hayır’ diyeceğini açıklayan İrfan Değirmenci’nin işine son verdi

Kanal D, sosyal medya hesabı üzerinden 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda 'Hayır' diyeceğini açıklayan haber spikeri İrfan Değirmenci'nin işine son verildi. İrfan Değirmenci ise bu yaşananların ardından ilk açıklamasını yine Twitter'dan yaptı. Değirmenci, 'Ne güzeliz ne kadar onurlu. Sayımız da bir hayli fazla. Hepimize 'Hayırlı' Cumartesiler' ifadelerini kullandı.

11 Şubat 2017 Cumartesi 22:14
Kanal D, ‘hayır’ diyeceğini açıklayan İrfan Değirmenci’nin işine son verdi
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TWİTTER hesabı üzerinden maddeler halinde neden HAYIR diyeceğini açıklayan Değirmenci, “Bilim insanını, sanatçıyı, yazarı, çizeri, öğrenciyi, işçiyi, çiftçiyi, madenciyi, gazeteciyi, itaat etmeyen herkesi düşman bilene #Hayır!” demişti.İrfan Değirmenci’nin bu açıklaması sonrası Doğan Medya Grubu’ndan yazılı bir metin yayınlandı ve İrfan Değirmenci’nin ‘tarafsızlık’ ilkesini ihlal ederek ‘taraf’ olduğu yazıldı.

İŞTE KANAL D’DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Doğan Yayın Grubu olarak “tarafsızlık” en temel ilkemizdir.Yayın İlkeleri'mizi, uluslararası yayıncılık anlayışını dikkatle inceleyerek ve kendi tecrübelerimizi değerlendirerek oluşturduk. Yayınlarımızı yıllardır bu İlkeler ışığında sürdürüyoruz ve bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürmeye kararlıyız. Bağımsız bir yayın kuruluşu olarak varoluşumuzun en büyük dayanağı budur.Arkadaşlarımızdan en öncelikli beklentimiz, kamuoyunda tartışılan konularda taraf tutar şekilde davranmaktan kaçınmaları.Bu ilkemiz, ekrandaki yayınlarımız kadar, çalışanlarımızın sosyal medya paylaşımlarını da kapsıyor.Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi defalarca dile getirdik, bütün arkadaşlarımızla paylaştık.Arkadaşımız İrfan Değirmenci, sosyal medyada, 10 Şubat tarihinde yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olmuştur.Bu nedenle kendisiyle iş akdimizi sonlandırıyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

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Anahtar Kelimeler:
Kanal DTwitterİrfan Değirmenci
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