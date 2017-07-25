Kan donduran rapor... 300 bini geçti!

ŞİDDETİ Önleme ve Rehabilitasyon Derneği’nin ‘2016 Çocuk İstismarı Raporu’na göre, son 10 yılda çocuk istismarı vakaları yüzde 700 arttı. Raporda yer alan detaylar korkunç:
- Çocuk tecavüzlerinin yüzde 5’i ortaya çıkıyor yüzde 95’i gizli kalıyor.
- Son 1 yılda 400 çocuk istismara uğradı.
- Çocuk istismarı vakaları 10 yılda 300 bini geçti.
- İstismarcıların yüzde 66’sı akraba, komşu gibi çocuğun tanıdığı kişiler.
- İstismarcıların yüzde 9’u çocukla aynı evde yaşıyor. Posta
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