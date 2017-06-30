Kalp spazmı geçiren CHP'li vekil Hüseyin Yıldız'ın son durumu belli oldu

SAKARYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Yıldıza anjiyo yapıldı. Ana damarında tıkanma olduğu tespit edilen Hüseyin Yıldız’a, by- pass ameliyatı veya stent takılması yönünde karar alındı.Hüseyin Yıldız ve ailesi müdahalenin İstanbul’da yapılmasını istedi. Bunun üzerine Hüseyin Yıldız, Adapazarı Atatürk Stadyumu’naÿinen ambulans helikopterle İstanbuldaki Memorial Hastanesi’ne sevk edildi. CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç gazetecilere yaptığı açıklamada, "Anjiyoda ana damarda yüzde 90 tıkanıklık tespit edildi. Kendisinin ve ailesinin isteğiyle İstanbul’da bulunan bir hastaneye sevk ediliyor. Sağlık durumu korkulacak durumda değil. Yürüyüşün bundan sonraki etabına katılamayacak olmasından dolayı büyük üzüntü duyuyor. Dua bekliyoruz" dedi.