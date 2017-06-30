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30 Haziran Günlük Burç Yorumu
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Kalp spazmı geçiren CHP'li vekil Hüseyin Yıldız'ın son durumu belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 16 gün önce başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’ne katılan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, bu sabah kalp spazmı geçirdi

Kalp spazmı geçiren CHP'li vekil Hüseyin Yıldız'ın son durumu belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 16 gün önce başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’ne katılan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, bu sabah kalp spazmı geçirdi

30 Haziran 2017 Cuma 14:08
Kalp spazmı geçiren CHP'li vekil Hüseyin Yıldız'ın son durumu belli oldu
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SAKARYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Yıldıza anjiyo yapıldı. Ana damarında tıkanma olduğu tespit edilen Hüseyin Yıldız’a, by- pass ameliyatı veya stent takılması yönünde karar alındı.Hüseyin Yıldız ve ailesi müdahalenin İstanbul’da yapılmasını istedi. Bunun üzerine Hüseyin Yıldız, Adapazarı Atatürk Stadyumu’naÿinen ambulans helikopterle İstanbuldaki Memorial Hastanesi’ne sevk edildi. CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç gazetecilere yaptığı açıklamada, "Anjiyoda ana damarda yüzde 90 tıkanıklık tespit edildi. Kendisinin ve ailesinin isteğiyle İstanbul’da bulunan bir hastaneye sevk ediliyor. Sağlık durumu korkulacak durumda değil. Yürüyüşün bundan sonraki etabına katılamayacak olmasından dolayı büyük üzüntü duyuyor. Dua bekliyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
CHPHüseyin YıldızKalp Spazmı
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