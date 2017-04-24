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Kalın'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme dair açıklamalar yapıyor

Kalın'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme dair açıklamalar yapıyor

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:23
Kalın'dan flaş açıklamalar
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ÖZELLİKLE referandum sürecinde ve hemen ardından Avrupa'da bazı çevrelerde yapılan değerlendirmeler oldu. Türkiye'nin nasıl bölündüğüne dair yanlış tespit ve okumaları oldu. Batı demokrasilerinde yapılan seçimlere baktığımızda yüzde 50'leri, 60'ları görüyoruz. Biz hiçbir zaman "Bu katılım çok düşük" yaklaşımında olmadık, hep saygılı olduk. Aynı saygıyı Batılılardan beklemek de hakkımız. Fransa'da dün yapılan seçimlerde çok parçalı bir yapıyı ortaya koydu. Biz de kalkıp "bölünmüşlüğü" ortaya koyarak birtakım değerlendirmeler mi yapalım? Biz bunlara tevessül etmiyoruz. Bir siyasinin sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişimi çağrısı yapmak gibi hazin bir olayı gözlemlemekteyiz. Bunlar Erdoğan düşmanlığı üzerinden düşmanlık yapan bazı çevre, siyasilerin ve onlara payanda olan PKK, FETÖ gibi düşmanların yazdığı senaryoyu tekrarlamaktan ibarettir. Bu tür şeylerin sıradanlaşmasına ve normalleşmesine asla izin vermeyeceğiz.

5 önemli seyehat

İlk olarak Hindistan'a ardından Rusya'da Putinle görüşecek.

Ardından Çin'e gideceğiz.Uluslararası toplantıya katılacak ama çin devlet başkanıyla ikili görüşmeleri olacak. Ardından ABD başkanı Trump'la görüşmek için Washington'a gidecek.  Mayıs sonunda ise NATO zirvesine katılacak

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim KalınReferandum
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