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Kahramana büyük saygısızlık!

Milli Mücadele kahramanı Zenci Musa’nın adı Üsküdar’da bir sokağa verildi. Ancak teklifte yer verilen “sokağın aydınlatma sorunu olduğu” gerekçesi tepki topladı

Kahramana büyük saygısızlık!

Milli Mücadele kahramanı Zenci Musa’nın adı Üsküdar’da bir sokağa verildi. Ancak teklifte yer verilen “sokağın aydınlatma sorunu olduğu” gerekçesi tepki topladı

22 Nisan 2017 Cumartesi 12:06
Kahramana büyük saygısızlık!
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TEŞKİLAT-I Mahsusa'nın kurucusu kabul edilen Kuşçubaşı Eşref Bey'in sağ kolu Zenci Musa'nın adı, Üsküdar'da isimsiz bir sokağa verildi. Ancak bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Harita Komisyonu-Kültür ve Sanat Komisyonu Müşterek Raporu'nda yer alan ifade şaşkınlıkla karşılandı. Üsküdar Belediye Başkanlığı'nın teklifine istinaden "Sultantepe Mahallesi, Yapma Bebek Sokağı'ndan Cumhuriyet Caddesi'ne inen merdivenli yola, aydınlatma sorunu gerekçesiyle 'Zenci Musa Sokağı' isminin verilmesi talep edilmektedir" ifadesi kullanıldı. Kahramanın adı sokağa verilirken, onuruna yakışmayacak ifadeler kullanılması tepki topladı. Libya'nın İtalyanlar tarafından İşgal edildiği dönemde Kuşçubaşı Eşref Bey ve Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte direnişte yer alan Zenci Musa, 1.95'lik boyu ve cesaretiyle herkesin hayranlığını kazanmıştı. Ordunun ihtiyacı olan altınları Yemen'den, İngilizler'e yakalanmadan kaçıran Zenci Musa, Milli Mücadele döneminde de Anadolu'ya silah sağlanması için çalıştı. İngilizlerin altın tekliflerini reddeden Zenci Musa, kendisine bağlanan emekli maaşını da almak istemedi. Hamallık yaparak geçimini sağladı. Hastalığa yakalanıp vefat ettiğinde, üzerinden Kuran-ı Kerim, Osmanlı İmparatorluğu haritası ve Kuşçubaşı Eşref Bey'in resmi çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli MücadeleZenci MusaÜsküdarKahramanSaygısızlıkSabahYemenLibyaAnadoluAtatürkİstanbulEşref BeyMustafa Kemal Atatürk
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