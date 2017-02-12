'Kadınlara dayak kılavuzu' Meclis gündeminde

BAĞIMSIZ Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, soru önergesinde, kitapta kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran ifadeler yer aldığını belirterek, ‘kadının hangi durumlarda dövülmesi gerektiği’, ‘haddini aşmış kadının yatakta yalnız bırakılmasının uygun olduğu’, ‘lazım olan ilacın dayak oduğu’ gibi çağdışı ibareler bulunmaktadır” dedi.

Nazlıaka ayrıca, Başbakan Binalı Yıldırım’a şu soruları yöneltti: “Bu kitapları dağıtan kamu görevlileri hakkında soruşturma açıldı mı? Bu kitaplar için yapılan ödeme var mı? Kamu kaynaklarından yapılan bu ödemeler sorumlulardan tahsil edilecek mi?”