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'Kadınlara dayak kılavuzu' Meclis gündeminde

AK Partili Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin yeni evlenen çiftlere dağıttığı ve “kadının hangi durumlarda dövülmesi gerektiğinin” anlatıldığı “Aile Saadeti” kitabı Meclis gündemine taşındı

'Kadınlara dayak kılavuzu' Meclis gündeminde

AK Partili Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin yeni evlenen çiftlere dağıttığı ve “kadının hangi durumlarda dövülmesi gerektiğinin” anlatıldığı “Aile Saadeti” kitabı Meclis gündemine taşındı

12 Şubat 2017 Pazar 10:38
'Kadınlara dayak kılavuzu' Meclis gündeminde
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BAĞIMSIZ Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, soru önergesinde, kitapta kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran ifadeler yer aldığını belirterek, ‘kadının hangi durumlarda dövülmesi gerektiği’, ‘haddini aşmış kadının yatakta yalnız bırakılmasının uygun olduğu’, ‘lazım olan ilacın dayak oduğu’ gibi çağdışı ibareler bulunmaktadır” dedi. 

Nazlıaka ayrıca, Başbakan Binalı Yıldırım’a şu soruları yöneltti: “Bu kitapları dağıtan kamu görevlileri hakkında  soruşturma açıldı mı? Bu kitaplar için  yapılan ödeme var mı? Kamu kaynaklarından yapılan bu ödemeler sorumlulardan tahsil edilecek mi?” 

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Anahtar Kelimeler:
MeclisKadınlara Dayak KılavuzuAK PartiGaziantepşahinbey
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