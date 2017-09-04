"Kadının tesettürü olmalı kabuğu soyulmuş domatesi kimse almak istemez"

24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde İBDA hareketine yakınlığıyla bilinen Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi ortaklaşa “Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu” düzenledi. Sempozyumu’a katılan Emine Merve Akyüz’ün, “Büyük Doğu-İbda Külliyatında Kadın” konulu konuşmasındaki dikkatlerden kaçan sözler, bugün sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Emine Merve Akyüz o konuşmasında tesettür giymeyen kadını kabuğu soyulmuş domates benzeterek şöyle dedi:

"Müslüman kadınında bir tesettür olmalıdır. Başları biraz açılmış, kabuğu soyulmuş domatesi kimse almak istemez. İşte bu anlamda tesettür de kadını mahfezin içine alır onun manasını ve suretini korur."