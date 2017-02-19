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Kadın seçmen daha çok kararsız!

A&G’nin anketinde erkeklerin yüzde 12.4’ü, kadınların ise yüzde 15.5’i kararsız. 18-30 yaş arası nüfus ise 46 yaş ve üstüne göre daha az kararsız çıktı

Kadın seçmen daha çok kararsız!

A&G’nin anketinde erkeklerin yüzde 12.4’ü, kadınların ise yüzde 15.5’i kararsız. 18-30 yaş arası nüfus ise 46 yaş ve üstüne göre daha az kararsız çıktı

19 Şubat 2017 Pazar 09:48
Kadın seçmen daha çok kararsız!
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SON günlerde referandumda kararsızların, referandum sonucu bakımından önemi ve etkisi konuşuluyor, tartışılıyor. Adil Gür'ün yaptığı son anket ise kararsızlar konusunda çarpıcı bir tablo ortaya koydu.
Üniversite mezunlarının kararı belli
Eğitim yükseldikçe kararsızlar azalıyor.
Ev kadınları kararsız
Ev kadınlarının yüzde 17.4’ü kararsız.
MHP tabanında kararsızlar yüksek
 “1 Kasım’da Ak Parti’te oy verdim” diyenlerin yüzde 90.4’ü, “CHP’ye oy verdim” diyenlerin yüzde 93.9’u 16 Nisan’daki referandum oylamasında ne yönde oy kullanacağına karar vermiş.
MHP tabanındaki kararsız oranı diğer partilere göre daha yüksek.
Güneydoğu kararını verememiş
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan seçmenlerin yüzde 23.9’u kararsız.
Kentler daha hazır
Kentlerde kararsızlar genel ortalamanın üzerinde.
Erkekler kadınlardan kararlı
Kadınların yüzde 15.5’i, erkeklerin yüzde 12.4’ü kararsız.
Yaş arttıkça kararsızlar artıyor
Yaş yükseldikçe kararsızların oranı bir miktar artıyor.

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Anahtar Kelimeler:
A&gCHP
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