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15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu

Kadın araştırma görevlisinin kardeşi, PKKlı terörist çıktı

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ PDY şüphelisinden, araştırma görevlisi Vahide Kütküt'ün, geçen yıl Kızılay'da 37 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle aranan PKK'lı Vahit Ayçil'in ablası olduğu ortaya çıktı. Vahide Kütküt'ün ifadesinde kardeşinin terörist olduğunu bildiğini, ancak uzun süredir görüşmediğini söylediği ileri sürüldü.

Kadın araştırma görevlisinin kardeşi, PKKlı terörist çıktı

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ PDY şüphelisinden, araştırma görevlisi Vahide Kütküt'ün, geçen yıl Kızılay'da 37 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle aranan PKK'lı Vahit Ayçil'in ablası olduğu ortaya çıktı. Vahide Kütküt'ün ifadesinde kardeşinin terörist olduğunu bildiğini, ancak uzun süredir görüşmediğini söylediği ileri sürüldü.

15 Şubat 2017 Çarşamba 10:31
Kadın araştırma görevlisinin kardeşi, PKKlı terörist çıktı
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EDİRNE'NİN Meriç İlçesi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda görevli öğretmen Burak Kütküt, Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olan eşi Vahide Kütküt, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iç denetmen olan Ahmet Talha Çalgan ve Çankaya Çukurcu Aile Sağlık Merkezi'nde doktor olan eşi Türkan Çalgan, jandarma ekiplerince yanlarında 4 çocuklarıyla birlikte yakaladı.

4'Ü 'BYLOCK' KULLANIYORMUŞ

Yapılan incelemede FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen şüphelilerden Burak Kütküt ve Türkan Çalgan hakkında Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nde yakalama kararının olduğu belirlendi. Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra savcılık talimatıyla Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. 4 şüphelinin de FETÖ/PDY şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandığı tespit edilirken; şüpheliler, soruşturmanın genişletilmesi için Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ABLA FETÖ'CÜ, KARDEŞ PKK'LI

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, FETÖ şüphelilerinden Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olan Vahide Kütküt'ün, geçen yıl 13 Mart'ta Ankara Kızılay Güvenpark'ta 37 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı olarak aranan PKK'lı Vahit Ayçil'in ablası olduğu ortaya çıktı. İfadesinde kardeşinin 'terörist' olduğunu bildiğini anlatan Vahide Kütküt, uzun süredir görüşmediğini söylediği ileri sürüldü. Yurt dışına kaçtığı tespit edilen Vahit Ayçil'in yakalanmasıyla ilgili soruşturma sürerken, gözaltındaki FETÖ şüphelilerinde sorgusu ise devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vahit AyçilPKKFetöEdirneVahide Kütküt
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