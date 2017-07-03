Jetler terörist hedefleri vurdu

ALINAN bilgilere göre, insansız hava araçlarıyla giriş çıkışın yasak olduğu Şenyayla bölgesinde hareketlilik tespit edilmesinin ardından Diyarbakır'dan jetler havalandı. Teröristlerin olabileceği muhtemel bölgeler jetler tarafından vurulurken, bölgede hava destekli operasyonun başlatıldığı öğrenildi.

TSK'DAN PERVARİ KIRSALINA HAVA HAREKATI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Siirt Pervari kırsalına düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü mensuplarınca saldırı amacıyla kullanıldığı tespit edilen 2 depoyla 1 barınma alanı imha edildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam saatlerinde Pervari kırsalına hava harekatı düzenlendi. Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla terör örgütü mensuplarınca saldırı amacıyla kullanıldığı tespit edilen 2 depo ve 1 barınma alanı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından imha edildi. Görevlerini başarıyla gerçekleştirdiği belirtilen savaş uçaklarının, emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.