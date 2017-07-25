Jandarma böyle imha etti

GELEN bir istihbarat üzerine Kocaköy İlçesi Şaklat Köyü civarında arama yapan jandarma birlikleri, Bantepe bölgesine bir su deposunun çevresine tuzaklanmış halde iki ayrı noktada el yapımı, mayınlı bomba tespit edildi.Bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemede 6 ayrı varile yerleştirilen bombalar için 500 kiloya yakın amonyum nitrat kullanıldığını belirledi. Uzmanlar iki bombayı da imha etti.
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