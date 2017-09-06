İzmir Marşı'na küfreden adama TRT sahip çıktı

Öztürk, devletın kanalı olan TRT Çocuk’ta Pırdino adlı çizgi filmde hâlâ oynamaya devam edince, sosyal medya kullanıcıları bu duruma çok sert tepki gösterdiler. Twitter kullanıcıları Öztürk’e ve TRT Çocuk kanalına tepki gösterirken, “İzmir Marşı’na küfür eden Ebubekir Öztürk’ü görmek istemiyoruz,” dediler.

Ebubekir Öztürk, “İzmir’in dağlarının a… koyayım” diye başlayan küfürden sonra özür dilemiş, oynadığı dizinin kadrosundan da çıkarılmıştı.

Bazı sinema filmlerinde canlandırdığı “Ganyotçu” karakteriyle tanınan Ebubekir Öztürk adlı oyuncunun İzmir Marşı’na küfrettiği görüntüler çok büyük tepki çekmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.