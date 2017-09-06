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İzmir Marşı'na küfreden adama TRT sahip çıktı

Bir otomobilin içinde arkadaşlarıyla beraber İzmir Marşı'na küfrederken çekilen görüntülerinin internette yayılmasıyla toplumun her kesiminden büyük tepki toplayan Ganyotçu lakaplı Eububekir Öztürk'ün TRT'de yayınlanan bir çocuk projesinde rol verildiği ortaya çıktı

İzmir Marşı'na küfreden adama TRT sahip çıktı

Bir otomobilin içinde arkadaşlarıyla beraber İzmir Marşı'na küfrederken çekilen görüntülerinin internette yayılmasıyla toplumun her kesiminden büyük tepki toplayan Ganyotçu lakaplı Eububekir Öztürk'ün TRT'de yayınlanan bir çocuk projesinde rol verildiği ortaya çıktı

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:33
İzmir Marşı'na küfreden adama TRT sahip çıktı
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ULUSAL değerlerimizden İzmir Marşı‘na küfürler yağdırdığı videonun ortaya çıkmasından sonra oynadığı diziden kovulan Ebubekir Öztürk, devletin kanalı TRT Çocuk’ta iş buldu. Küfürbaz oyuncu çizgi filmde oynuyor.

Bazı sinema filmlerinde canlandırdığı “Ganyotçu” karakteriyle tanınan Ebubekir Öztürk adlı oyuncunun İzmir Marşı’na küfrettiği görüntüler çok büyük tepki çekmişti.

Ebubekir Öztürk, “İzmir’in dağlarının a… koyayım” diye başlayan küfürden sonra özür dilemiş, oynadığı dizinin kadrosundan da çıkarılmıştı.

Öztürk, devletın kanalı olan TRT Çocuk’ta Pırdino adlı çizgi filmde hâlâ oynamaya devam edince, sosyal medya kullanıcıları bu duruma çok sert tepki gösterdiler. Twitter kullanıcıları Öztürk’e ve TRT Çocuk kanalına tepki gösterirken, “İzmir Marşı’na küfür eden Ebubekir Öztürk’ü görmek istemiyoruz,” dediler.

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