İzmir'de ikinci orman yangını

EDİNİLEN bilgiye göre, Menderes ilçesi Gümüldür bölgesindeki yangın söndürülemeden bir yangın haberi de Karaburun'dan geldi. Mordoğan'da bozuk orman arazisinde yangın çıktı. Yangına ilk etapta 4 arazöz ve 3 helikopter ile müdahale ediliyor.
Öte yandan, Menderes ilçesindeki yangın hala devam ederken, bazı ilçelere hala su ve elektrik verilemiyor. Yangına 6 helikopter, 4 amfibi tipi uçak, 300 işçi ve yaklaşık 50 arazözle müdahale ediliyor
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