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İvana Sert ilk defa sokak defilesinde yürüdü

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen Tamzara dokuması defilesinde yürüyen ünlü manken İvana Sert, ilk defa böyle bir yerde yürüdüğünü söyledi

İvana Sert ilk defa sokak defilesinde yürüdü

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen Tamzara dokuması defilesinde yürüyen ünlü manken İvana Sert, ilk defa böyle bir yerde yürüdüğünü söyledi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:41
İvana Sert ilk defa sokak defilesinde yürüdü
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TARİHİ mekanları sevdiğini belirten İvana Sert, ilk defa böyle bir defileye çıktığını belirterek, kendisini bu defilenin bir parçası yapanlara teşekkür etti.
Modacı Ahmet Giray Yılmaz tarafından hazırlanan ‘His koleksiyonu’ için tarihi 200 yılık kumaşlardan yapılan elbiseler ile Tamzara sokaklarında yürüyen İvana Sert, “Küçük çocuklardan yaşlı teyzelere kadar herkes oradaydı. Yaklaşık 3 bin kişi gelmiş bizi burada görmeye. Tamzara’da el dokuması kumaşlar çok güzeldi, özellikle Ahmet beyin yaptığı kumaşları çok beğendim. Kumaşa verdiği desenler çok güzeldi bütün koleksiyonu aldım zaten. Bol bol giyeceğim ve bu defilenin parçası olduğum için herkese teşekkür ediyorum. Tarihi bir yerde yürümek bambaşka bir şey ben açık olan yerleri daha çok tercih ediyorum, tarihi yerleri seviyorum içeride yapmak başka bir şey sokakta orada ki insanların enerjisini hissetmek bambaşka bir şey” dedi.Defilenin koreografisini hazırlayan ünlü modacı Uğurkan Erez ise “Mustafa Kemal Atatürk’ün çok güzel bir sözünü okudum, ‘Ben tam burayı, Şebinkarahisar’ı çok sevdim’. Evet biz de burayı çok sevdik. Tamzara’ya gelince 200 yıllık o kumaşların sevgili Ahmet Giray tarafından koleksiyon haline getirilmesi ve İvana ile birlikte podyuma en iyi şekilde uyarlamasıdır. İnşallah bir daha geliriz ve yürürüz” ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
İvana SertSokak Defilesi
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