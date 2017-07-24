İtirafçı olan FETÖ'cü askerler örgütün şifrelerini verdi

SİVAS Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 7 Temmuz'da Sivas merkezli 9 ili kapsayan bir soruşturma kapsamında değişik rütbe ve ünvanda 18 askeri personel gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan bu kişilerden 6'sı etkin pişmanlık göstererek itirafçı oldu. Verdikleri ifadelerde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanması ve faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerden astsubay Ö.A. verdiği ifadede, "Astsubaylık giriş sınavlarında girdiğim sınavın 50 sorusundan 48'i sınav öncesi bana yemin ettirilmek suretiyle verildi. Bu sorulardan birkaç tanesini bilerek yanlış yapmam söylendi. Sınava girdiğimde bize sorulan 50 sorunun 48 tanesi birebir bana verildiği şekli ile çıktı ve bu şekilde sınavı kazandım" dedi. Ö.A. kendilerinden sorumlu abilerinin önerilerini de sıralayarak, 'Namazlarınızı kılmayın, gerekirse içinizden kılın, evinizin kapısına koyduğunuz çöpler içinde görünür şekilde mutlaka boş içki şişesi koyun. Birbirinize kesinlikle abi diye hitap etmeyin ve hiç bir zaman cuma namazlarına katılmayın diyorlardı' itirafında bulundu.

Bir başka itirafçı astsubay A.K. ise "Bu hareketin ne kadar büyük olduğunu bilemezsiniz, belki birlikte yan yana çalıştığınız kişi bizdendir ama siz bunu bilmezsiniz" dedi.

Bir başka itirafçı O.G. ise ifadesinde sorumlu abisinin bilgisayarına bir çok ismin yazılı olduğu bir flaş bellek taktığını, bu flaş bellekte görevli olduğu tugaydaki tüm askeri personelin isimlerinin yazılı olduğunu, kendisine sorular sorduğunu aldığı cevaplara göre de tüm askeri personel hakkında bu flaş belleğe notlar düştüğünü beyan etti. İtirafçı olan askeri personelin örgütten ayrılmak istediğinde kendilerine asılsız disiplin soruşturmaları yapıldığını bu şekilde baskı kurulduğunu ve bunun 'şefkat tokadı' olarak nitelendirildiğini, evliliklerin yine örgüt içinde yer alan şahıslarla yaptırılarak bağımlılığın arttırıldığı ve bu konuda kendilerine katalogdan eş seçimi için yönlendirme yapıldığını beyan etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu işlemleri tamamlanan şüphelilerin, parçalar halinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk işlemi başladı. Sabah hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden bir kısmı, adliyeye sevk edildi. Adliyedeki sorguları sürüyor.