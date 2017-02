İstinaf mahkemeleri için yasa değişikliği geliyor

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın Antalya programının bir gün önce Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ, kente geldi. İlk olarak Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret eden Bakan Bozdağ'a, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve adli yöneticiler eşlik etti.

Adalet Bakanı Bozdağ, istinaf mahkemesi olarak da adlandırılan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi resmi açılışının yarın saat 17.00'de yapılacağını açıkladı. Bakan Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım'ın yargıya verdiği önem nedeniyle kurdeleyi bizzat kendisinin keseceğini belirtti.

İstinaf mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçtiğini ve 6 aylık sürenin dolduğunu belirten Bakan Bozdağ, "Bu süre içinde istinaf mahkemelerimizin uygulamalarında ortaya çıkan ihtiyaçlar, sorunlar, çözümler nelerdir buna dair değerlendirme toplantılarını her istinaf mahkemesinin olduğu yerde yapıyoruz. Bundan önce Ankara'da, İzmir'de yaptık, şimdi Antalya'da yapıyoruz. Diğer istinaf mahkemelerinin olduğu yerlerde de toplantılarımızı yapacağız ve bu konuyu geniş boyutlarıyla ele alıp, değerlendireceğiz" dedi.

Önümüzdeki günler içinde de bütün bölge adliye mahkemelerinden gelen öneriler ve eleştiriler doğrultusunda neler yapılacağının somutlaştırılacağını açıklayan Bekir Bozdağ, "Muhtemelen bir yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. Çünkü ihtiyaçlar var, onları karşılamak için de kanuni bazı düzenlemeler yapılması zorunluluğu ortada. Amacımız istinafın sağlıklı işlemesi, vatandaşımızın ihtiyaçlarına en doğru cevabı verebilmesidir. Bunun için çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, demokrasiye, hukuk devletine, insan haklarına vurgu yapıldığını ve sadece bu yetkiyi kullanmak için OHAL'in uygulanması tavsiyesinde bulunulduğunu anlattı.

Bugün gelinen noktada demokrasi, hukuk devletinin bulunmadığını, temel hak ve özgürlüklerin, bilim, medyanın da güvence altında olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Milli Güvenlik Kurulu'nun sadece ve sadece demokrasiye vurgu yaptığı bir bildirinin tam tersine bir uygulamayla karşı karşıyayız." dedi.

Anayasa Mahkemesine tepki

Parlamentonun vermediği hakkın OHAL'le kullanıldığını savunan Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"İşsizlik Sigortası'nın darbeyle terörle ne ilgisi var? İşsizlik Sigortası Kanununda değişiklik yaptılar. Bu hafta yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunda değişiklik yaptılar. Havuz medyasının kontrolsüz yayın yapmasına her türlü imkanı sağladılar. Yüksek Seçim Kurulunu devre dışı bıraktılar. Yani seçimler, referandumun adil koşullarda olmayacağının mesajını verdiler. Bizim üzerimize gelecekler. Tek yanlı, günün 24 saati yayın yapacaklar. Eşit koşullarda bir referanduma gitmeyeceğiz. Bunu açıkça OHAL kararnamesi ile ilan ettiler."

Kılıçdaroğlu, Maarif Vakfı'nın mütevelli heyetinin huzur hakkının da düzenlendiğini ve bankacılık mevzuatının değiştirildiğini belirterek, geçmişte bankaları hortumlayanlar için özel bir af getirildiğini öne sürdü.

"Peki buna kim izin verdi?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bunun gerçek sorumlusu kim? Hükümet değil, yürütme organı da değil. Bu işin gerçek sorumlusu, unutmayalım, Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi anayasayı ve hukuku dışlayarak, 'Ben OHAL kararnamelerine bakmam' diye eskiden verdiği, üstelik iki kez verdiği kararı değiştirdi. 'Demokrasiye aykırı da olsa bakmayacağım' dedi. Böylelikle Anayasa'da temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınan bir ülkede, Anayasa Mahkemesi, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması konusunda siyasi iktidara, 'Her şeyi yapabilirsin, ben bakmayacağım' dedi. Açıkça söylüyorum, bu Anayasa Mahkemesi ve yargıçları bu topluma da dünyaya da hukuk dünyasına da güven vermiyorlar. Arzu ederim ve beklerim ki, vicdanlarını sorgulayıp koltuklarından ayrılırlar. O koltukta oturmayı hak etmiyorlar. Ettikleri yemine sadık kalmıyorlar."

Anayasa Mahkemesinin belki "Devletin en tepesindeki adam yemine sadık kalmıyorsa, ben de sadık kalmam" diyebileceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Çünkü pusulayı eğer siz ora olarak belirlerseniz, yargıçlık görevini yapamazsınız. Talimatı oradan alırsanız yargıçlık görevini yapamazsınız. Türkiye'yi bugün bir kaos ortamına sürükleyen temel öge, Anayasa Mahkemesi'dir. Bu Anayasa Mahkemesi asla ve asla topluma güven veremez. Hiçbirimizin haklarını güvence altına alamaz. Yazılı var, doğru, anayasada yazılı. Uygulaması yanlış yapılıyor, denetleyecek olan kurum görevini yapmıyor. Asıl sorunumuz burada başlıyor."

"Kolektif suç ilan ettiler"

"O kadar ileri gittiler ki kolektif suç ilan ettiler. Hiçbir evrensel değerde olmayan kolektif suç." diyen Kılıçdaroğlu, birisinin sanık olması durumunda bütün ailesinin de sanık olduğunu, ceza hukukunda olmayan bir suç niteliğinin üretildiğini ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesinin buna sessiz kaldığına işaret ederek, yaratılan atmosfer nedeniyle hakimlerin önüne her geleni tutuklamak zorunda kaldığını, bu tabloyu Anayasa Mahkemesinin yarattığını ve bundan da hükümetin yararlandığını savundu.

Bu süreçte bütün muhalif medyanın da susturulduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, 150'nin üzerinde gazetecinin hapiste bulunduğunu bildirdi.

"Bir ülkede 150'nin üzerinde gazeteci hapiste olursa, siz o ülkede 'demokrasi vardır' diyebilir misiniz? Tutuklanıyorlar, iddianameler ortada yok. Niye yok? Çünkü delil yok." ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, bunun iktidarın talimatıyla iktidarın savcıları tarafından yapıldığını, cumhuriyet kavramının bile içinin boşaltıldığını iddia etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, BM'ye 21 Temmuz 2016'da olağanüstü bir dönem yaşandığını ve bazı maddelerin uygulanmayacağının belirtilerek, bir dilekçe verildiğini vurgulayarak, "Vatandaşların haklarını güvence altına alan bir sözleşmenin 13 maddesini 'askıya alıyoruz' dediler. İki maddesi ilginç. 'Adil yargılama yapmayacağız' diyorlar, bir de kızıyorlar, 'Niye FETÖ'cüleri bize iade etmiyorsunuz?' Sen 'adil yargılama yapmayacağım' diyorsun. Birleşmiş Milletler'e dilekçe vermişsin." diye konuştu.

Bu dilekçe ile "İnsanca davranmayacağım, insan hakları ihlalleri yapacağım, işkence yapacağım" denileceğini anlatan Kılıçdaroğlu, şu görüşlerini aktardı:

"İş dünyası, sivil toplum, meslek kuruluşları, sendikalar korkudan seslerini çıkaramıyor. Biz onları anlıyoruz. Referandum sürecinde nasıl davranacaklarını da üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Onların üzerindeki her türlü baskıyı da biliyoruz. Gayet iyi biliyoruz o baskıları. Onlar çok iyi biliyorlar ki bugün Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Altını bir kez daha çizelim, Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği şu anda yoktur. Her an her kişi tutuklanabilir. Her an her kişinin pasaportlarına, mal varlıklarına tedbir konulabilir. Dolayısıyla böyle bir süreç hiçbir darbe döneminde yaşanmadı. Şimdi 20 Temmuz sonrası, bir sivil darbe sonrası hep birlikte yaşıyoruz."

"Rektörler kendilerini muhbir olarak konumlandırdılar"

Kanun Hükmünde Kararname'lerle üniversitelerin de susturulduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, görevine son verilen, açığa alınan öğretim üyelerinin sayısının 4 bin 811 olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak insanlar, Türkiye'nin aydınlık yüzleri. Değişik siyasi görüşlerde olabilirler. Değişik dünya görüşlerini savunabilirler ama her birisi bu ülkenin emekle yetiştirdiği bilim insanları. Hangi vicdan, hangi akıl, hangi bilim, hangi ahlak bir akademisyeni kapının önüne koyar?" dedi.

Akademisyenlerin yetişme sürecinde çok emek verildiğini ve fedakarlıklar yapıldığını anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi bu kişilerin kapının önüne konulduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Birinci sorumlu, Yüksek Öğrenim Kurumu'dur. Neden YÖK? Çünkü YÖK, bir darbe kurumudur. 12 Eylül darbesi sonrası kurulan bir kurumdur. Kendi üniversitesine, bilime sahip çıkmayan bir kurum, görevini yapmamış sayılır. 20 Temmuz sonrası sivil darbecilerin YÖK'e sahip çıkmalarının nedeni de budur. Darbeci, darbeciye sahip çıkacak, kime sahip çıkacak? Bize sahip çıkacak hali yok ya YÖK'e sahip çıkıyor. Her türlü işlemi YÖK üzerinden yapıyor. İkinci sorumlu, üniversitelerin rektörleri. Rektörler, kendilerini muhbir olarak konumlandırdılar. Bir üniversitenin rektörü, muhbir olabilir mi? Utanma duygusu denen bir şey var. Okudunuz, bu kadar Kitap okudunuz, makale yazdınız. Kitaplar yazdınız. Yanında beraber çay içtiğin insanı nasıl ihbar edebilirsin sen? Üstelik hiçbir günahı yok. Muhbir konumunda görev yapıyorlar şu anda."

Yarın bu insanların tamamının üniversitelere geri döneceğini, bundan hiçbir endişesi olmadığına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Tıpkı 1402'likler nasıl döndüyse, bunlar da dönecekler. Bu rektörler, bu arkadaşlarının, sıra arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacak? Daha da önemlisi çocuklarının yüzüne nasıl bakacak? Akşam eve gittiklerinde eşlerinin yüzüne nasıl bakıyor bu insanlar? 'Utanma' dediğimiz bir duygudan, ahlaktan bir bilim adamı arınmış olabilir mi? Nasıl bir anlayıştır bu?" diye konuştu.