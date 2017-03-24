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İstinaf, "ayakçı" kelimesini hakaret saymadı

Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, dosya incelemek isterken çıkan tartışmada bir zabıt katibine hakaret ettiği gerekçesiyle yerel mahkeme tarafından 6 bin lira adli para cezasına çarptırılan avukatı, beraat ettirdi

İstinaf, "ayakçı" kelimesini hakaret saymadı

Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, dosya incelemek isterken çıkan tartışmada bir zabıt katibine hakaret ettiği gerekçesiyle yerel mahkeme tarafından 6 bin lira adli para cezasına çarptırılan avukatı, beraat ettirdi

24 Mart 2017 Cuma 13:32
İstinaf, "ayakçı" kelimesini hakaret saymadı
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KOCAELİ Barosu'na kayıtlı avukat Özge Okan Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma dosyasını incelemek üzere savcılık kalemine gitti.
Katip Bünyamin Karakaş'tan dosyayı istediğinde ise savcının izni olmadan inceleyemeyeceği yanıtını alana avukat Okan ile katip arasında sözlü tartışma yaşandı.
Tartışma sırasında, "O dosyayı bana getireceksin, ben inceleyeceğim. Seni Başsavcıya şikayet ederim. Ayaksan ayakçılığını bileceksin, ayakçısınız, ayakçılığınızı bilin." şeklinde sözler sarf ettiği gerekçesiyle Okan hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 2 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yargılamayı yapan Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi, TDK sözlüğüne göre "ayakçı" kelimesinin "ayak işlerinde kullanılan kimse, ayakçılık işi yapan" anlamına geldiği, söz konusu kelimenin argo anlamda küçümseyici maksatla kullanıldığını belirterek, Okan'ı "hakaret" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme heyeti, hapis cezasını 6 bin lira adli para cezasına çevirerek, avukat Okan'ın "tehdit" suçundan da beraatine hükmetti.

- "Hakaret boyutuna varmayan, haddi aşan, kaba sözler"
Özge Okan'ın avukatları Ertuğrul Yönet ve Cansın Yönet ise söz konusu sözün "hakaret" suçunu oluşturmayacağı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararına itirazda bulunarak, istinaf kanun yoluna başvurdu.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesindeki duruşmaya sanık Özge Okan ile avukatları katıldı.
Davada mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı İbrahim Atasu, suça konu sözlerin hakaret boyutuna varmayan, haddi aşan, kaba sözlerden ibaret olduğunu belirterek, sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.
Davayı karara bağlayan ceza dairesi, Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün kaldırılmasına ve yüklenen suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanık Özge Okan'ın beraatine karar verdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
KocaeliİstanbulBölge Adliye MahkemesiÖzge OkanBaro
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