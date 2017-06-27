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İstihbarat ortaya çıkardı! İşte o teröristler...

AP Türkiye Raportörü Kati Piri’nin, “Hendek operasyonlarında Sur’da siviller katledildi” iftiralarını çürüten, istihbarat servisinin yeni raporuna ulaşıldı

İstihbarat ortaya çıkardı! İşte o teröristler...

AP Türkiye Raportörü Kati Piri’nin, “Hendek operasyonlarında Sur’da siviller katledildi” iftiralarını çürüten, istihbarat servisinin yeni raporuna ulaşıldı

27 Haziran 2017 Salı 09:32
İstihbarat ortaya çıkardı! İşte o teröristler...
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HER fırsatta Türkiye aleyhine açıklamalar yaparak PKK'yı destekleyen ve binlerce masum insanı katleden terör örgütü PKK'nın, 29 Haziran'da Avrupa Parlamentosu'nda düzenleyeceği skandal konferansta konuşma yapacak olan AP Türkiye Raportörü Kati Piri'nin, Hendek ve barikat operasyonlarında siviller katlediliyor. Sur'da 200 sivil katledildi" iddialarını çürüten rapora ulaştı.
İstihbarat birimlerince hazırlanan 157 sayfalık raporda Piri'nin sivil dediği kişilerin, sivil kıyafet giymiş PKK'nın silahlı şehir birliği YPS'li teröristler olduğu fotoğraflarla ortaya konuldu. Raporla, Kandil'deki PKK kampları ve Suriye'deki YPG saflarından gelerek Sur, Cizre, Nusaybin, Yüksekova ve Mardin'de HDP'li belediyelerin yardımıyla hendekler kazıp, bombalı barikatlar kurarak, sözde öz yönetim ilan eden PKK'lı teröristlerden isimleri ve fotoğrafları, sivil görünümlü 3 bin 200 teröristle ilgili de bilgiler yer aldı.

Sözde sivillerin hafif ve ağır makineli silahlarla bu kentlerin sokaklarında çekilmiş fotoğrafları dikkat çekti. Raporda ayrıca teröristlerin, Sur, Cizre ve Nusaybin'de kendilerine canlı kalkan yaptıkları aralarında 12-82 yaş arasındaki 60 kişinin ifadesine de yer verilirken, 2 bin 800 teröristle ilgili çalışmanın da devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kati PiriPKKMasum Siviller IddiasıPkklı Teröristlerin FotoğraflarıMitIstihbarat
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