İstenmeyen misafir dehşet saçtı! Ev sahibini satırla yaraladı

AKSARAY'DA kiracısına gelen misafirin evden gitmesini isteyen ev sahibi kadın, çıkan tartışma sonrası kiracısına gelen misafir tarafından elinden satırla yaralandı. Polis ekipleri kavgayı daha fazla büyümeden önlerken, sağlık ekipleri de elinden satır ile yaralanan ev sahibine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mustafa Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

EV SAHİBİ VE KİRACININ MİSAFİRİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Belediye Arsalarında meydana geldi. Bir süre önce evini kiraya veren Dilber D. (64), kiracısına misafir olarak gelen Mustafa Ç.'yi (29) evden çıkarmak istedi. Bunun üzerine ev sahibi ve kiracının misafiri Mustafa Ç. arasında tartışma çıktı.

EVE GELEN MİSAFİR, EV SAHİBİNİ SATIRLA ELİNDEN YARALADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce eve misafir olarak gelen Mustafa Ç., eline geçirdiği satırı kadının sağ eline vurarak yaraladı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

OLAYI GERÇEKLEŞTİREN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri kavgayı daha fazla büyümeden önlerken, sağlık ekipleri de elinden satır ile yaralanan ev sahibine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mustafa Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.