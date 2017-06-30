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İşte yeni partide olmayacak isim

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) muhalif isimler, yeni bir siyasi parti kuruyor. Oluşumda yer alan siyasetçilerden Ümit Özdağ, "Merkeze oturmuş ve toplumun tüm katmanlarına seslenen bir çizgiyi temsil ediyoruz" dedi. Özdağ ve Akşener gibi MHP genel başkanlığına aday olduktan sonra ihraç edilen Sinan Oğan ise kurulacak yeni partide yer almayacağını söyledi

İşte yeni partide olmayacak isim

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) muhalif isimler, yeni bir siyasi parti kuruyor. Oluşumda yer alan siyasetçilerden Ümit Özdağ, "Merkeze oturmuş ve toplumun tüm katmanlarına seslenen bir çizgiyi temsil ediyoruz" dedi. Özdağ ve Akşener gibi MHP genel başkanlığına aday olduktan sonra ihraç edilen Sinan Oğan ise kurulacak yeni partide yer almayacağını söyledi

30 Haziran 2017 Cuma 11:50
İşte yeni partide olmayacak isim
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MHP'de muhalif isimlerin olağanüstü kurultay çabalarının mahkeme engeline takılmasının ardından hareketli günler yaşanıyor. Deutsche Welle Türkçe'den Cengiz Özbek'in haberine göre geçen yıl MHP genel başkanlığına adayken partiden ihraç edilen Prof. Dr. Ümit Özdağ, yeni bir siyasi oluşum kurulması için çalışma halinde olduklarını söyledi.

Özdağ, yeni parti kurulması için yürütülen süreçte Meral Akşener ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Toplumda böyle bir talep var... Son referandumda da 'Türk Milliyetçileri Hayır Diyor' platformu referandumun en etkili, en belirleyici gücü oldu. Tabii ki bu politik güç, çok daha kapsayıcı bir biçimde kendisini siyasette ifade etmek için bir çalışma yapıyor" dedi. Bu partinin sadece MHP'lileri kapsamayacağını söyleyen Özdağ, "Bizim öncülüğümüzde olacak ama sadece MHP'den ayrılanlar bir parti oluşturmuyor. Ama bizim öncülüğümüzde olduğu da açık. Bunun çalışmasını yapıyoruz" diye konuştu.

PARTİDE OĞAN YOK

Özdağ ve Akşener gibi MHP genel başkanlığına aday olduktan sonra ihraç edilen Sinan Oğan ise kurulacak yeni partide yer almayacağını söyledi. Oğan, MHP'de bir "kurultay hesaplaşması" yapılmadan yeni parti fikrinin çok başarılı olmayacağını savundu ve Ekim ayına çekileceğini tahmin ettiği parti kurultayının beklenmesi gerektiğini belirtti. Oğan, "MHP'de kurultayın 18 Mart 2018'den daha erken bir tarihe alınacağını, muhtemelen Ekim 2017 gibi MHP'nin olağan kurultayının erkene alınmış bir şekilde yapılacağını düşünüyoruz. Öncelikle MHP içinde "mücadelenin zorlanması" gerektiğini düşünüyoruz. Kurultaydan bir netice çıkmaz ve Türk milliyetçilerine bütün kapılar kapanırsa" diğer alternatiflerin masaya yatırılıp değerlendirilebilir."

MHP BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY OLACAK

Kurultayda kendisinin de aday olacağını belirten Oğan, "Bizim şu an bütün çalışmalarımız MHP'nin olağan kurultayına yönelik. Biz ve ekip arkadaşlarımız bütün enerjimizi yeni parti veya yeni oluşum yerine MHP'de genel başkanlık mücadelesine vermiş durumdayız" dedi.

'KAPIMIZI ÇALMADILAR'

"Yeni parti çalışması içinde olan arkadaşların, bu konuda bizim kapımızı çalıp bizimle bir istişare yapmadıklarını söyleyebilirim. Bu tür şeyler, istişareyle olacak şeyler" ifadesini kullanan Oğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "bayrak açmalarına" neden olan gerekçenin de istişare eksikliğini olduğunu hatırlatarak şöyle dedi: "Bizim MHP genel başkanlığına aday olmamızın ve genel başkana karşı bayrak açmamızın en temel sebeplerinden birisi genel merkez yönetiminin istişare etmeden kararları tek başına almasıydı. Şimdi temel gerekçelerimizden biri bu iken, yeni parti gibi çok önemli bir kararın istişare edilmeden alınması ve bu çalışma içine girilmesi, gösteriyor ki yeni parti fikrinin temel sorunu MHP'deki temel ayrılma gerekçemizle aynı: İstişare eksikliği."

BERABER ÇALIŞMIŞLARDI

MHP'de Akşener, Özdağ ve Oğan'ın da aralarında bulunduğu isimler, 16 Nisan referandumu öncesi Genel Başkan Bahçeli'nin AKP ile yaptığı 'Evet' ittifakına karşın, "Türk milliyetçileri 'Hayır' Diyor" adlı platform kapsamında kampanya yürütmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Milliyetçi Hareket PartisiMHPSinan Oğan
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