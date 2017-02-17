İşte Türkiye'yi birleştiren Kuyu'nun yeni evi

BEYKOZ'UN Dereseki Köyü’ndeki kuyudan dün saban çıkarılan Kuyu, tedavi edilmek üzere gönderildiği Fatih’teki hayvan hastanesinden yeni yuvası olacak Beykoz İtfaiye Grup Amirliği’ne getirildi. Kuyu köpek için bahçeye yuva konuldu. Ancak havanın soğuk olması nedeniyle yavru köpek, itfaiye erlerinin bulunduğu alandaki kalorifer peteğin yanına konuldu.

"YANIMIZDA OLMASINDAN ÇOK MUTLUYUZ"

Kurtarma çalışmalarına katılan Beykoz İtfaiye grup amirliğinde görevli Vedat Zor, "Kuyu artık yanımızda. Yanımızda olmasından dolayı çok mutluyuz. Tüm ekiplerle birlikte gerçekleştirdiğimiz kurtarma çalışmaları sonrasında, sahiplerinin de kuyuyu bize teslim etmesi bizi onure etti. Çok mutluyuz. Kuyu sağlıklı ve yanımızda artık. Herhangi bir aksaklığımız olmadı, çalışmalarımız düzgün gitti. Arkadaşlarımızın emeği büyük. Diğer çalışan arkadaşlarımızın, AFAD, TTK ve diğer sivil vatandaşlarımızın ilgisi yoğundu. Tüm herkese çok teşekkür ederim "diye konuştu.

"KURTARMA KÖPEĞİ OLARAK YETİŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Kurtarma çalışmalarında görevli itfaiye eri Veysel Sivri de çok mutlu olduklarını söyledi. Sivri, "7 aylık olduktan sonra eğer gerçekleştirebilirsek bu planı, Kuyu köpeğimizi kurtarma köpeği olarak yetiştirmeyi planlıyoruz. İnşallah bundan sonra itfaiye eri olarak devam edecek" diye konuştu.