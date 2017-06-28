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İşte terörün yeni finans kaynağı

Uyuşturucu trafiğinden beslenen PKK yeni bir finans kaynağı daha buldu: Kaçak açık tütün...

İşte terörün yeni finans kaynağı

Uyuşturucu trafiğinden beslenen PKK yeni bir finans kaynağı daha buldu: Kaçak açık tütün...

28 Haziran 2017 Çarşamba 09:15
İşte terörün yeni finans kaynağı
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TÜRKİYE, Bonzai başta olmak üzere gençleri zehirleyen uyuşturucuya karşı açtığı topyekün savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, bir yandan da onun kadar öldürücü olmasa da çok daha yaygın bir tehlikenin tehdidi altındı: Kaçak açık tütün
 
PKK, MAKARON ÜRETİCİ
 
Terör örgütü PKK’nın finans kaynağı olarak kullandığı uyuşturucu ve sigaranın ardından ‘kaçak açık tütün’ ticareti de yaptığı ve örgütün bu yolla korkunç gelir rakamlarına ulaştığı ortaya çıktı.  Emniyet ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 bin 400 noktada kaçak açık tütün satılıyor ve bunun tamamına yakınının üreticisi veya yurtdışından tedarikçisi PKK... Örgüt, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da hızla ‘kaçak açık tütün’ pazarını ele geçiriyor.  PKK’nın başlıca finans kaynağı olan uyuşturucu ve sigara kaçakçılığında devletin hem kolluk kuvvetleri hem de yargı ayağında kararlı mücadelesi sonuç verince, terör örgütü başka bir yöne yöneldi.  TAPDK ve emniyet verilerine göre, terör örgütü PKK’nın bu yolla elde ettiği gelir korkunç rakamlara ulaşıyor...
 
VERGİ KAYBI 5 MİLYAR  
 
Bölücü örgütün kaçak açık tütün çarkı şöyle çalışıyor: PKK’nın temin ettiği tütün, evlerde kurulan makinelerle makarona (filtreli sigara sarma kağıdı) sardırılıp sigara haline getiriyor. 2015 yılında piyasaya arz edilen 8.7 milyar adet makaronun 6.3 milyarı, kayıtdışı yani PKK’nın kaçak tütünüyle dolduruldu. 2016 yılında ise piyasaya arz edilen makaron miktarı yaklaşık yüzde 210 artış göstererek, 19 milyar âdete fırladı. Yani PKK’nın kaçak tütünüyle sarılan makaron sayısı 13.7 milyara ulaştı. Bu, Türkiye’deki yasal sigara tüketimini yüzde 13’e denk geliyor ve PKK fiilen en büyük sigara satıcılarından biri haline geldi. Tespitlere göre, yasadışı sarmalık kıyılmış tütün kullanımı sonucunda 2016 yılında devletin toplam vergi kaybı5.2 milyar TL. Söz konusu rakam aynı yılda yasal sigara pazarından elde edilen 32.2 milyar TL’lik ÖTV vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 16’sına denk geliyor. Tabii bu, kaçak tütün pazarını ele geçiren PKK’dan alınamayan ‘vergi’ boyutu. Örgütün bu yolla bir kaç yılda elde ettiği gelirin milyarlarca lira olduğu belirtiliyor. 
 
15 BİN 400 KAÇAK SATIŞ
 
Araştırmaya göre kaçak açık tütün satışı yapan nokta sayısı, 15 bin 400’ü aştı. Sabit ve mobil tezgâhlar, internet üzerinden pazarlama, evlere servis ve tamamen farklı iş kolundaki dükkânlar vasıtasıyla da kayıtdışı sarmalık tütün satışı yapıldığı göz önüne alındığında, kayıt dışı ticaretin boyutu daha da artıyor. İstanbul’da yasadışı kaçak açık tütün satış noktası 2 bin 265’e ulaşırken, bu sayı Malatya’da bin 255, İzmir’de 853 ve Bursa’da 613 oldu. 
 
SiGARADA HAPiS, TÜTÜNDE PARA 
 
Peki ama PKK neden kaçak açık tütün kaçakçılığına başladı? Bunda polis ve jandarmanın başarılı operasyonları kadar yargının aldığı kararlar da etkili oldu. Mahkemelerde daha önce ‘denetimli serbestlik’ cezası verilen sigara kaçakçılığında artık cezanın ertelenmesi uygulaması kaldırıldı ve 3 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmeye başlandı.  Sadece idari para cezası verilen yasadışı kaçak açık tütün de bu yüzden patlama yaşandı. Son bir yılda sigara kaçakçılığı yarı yarıya azalırken, kaçak açık tütün tüketimi iki katından fazla arttı.
 
E-sigara ve nargilelere uyuşturucu karıştırılıyor
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, nargileye tütünle birlikte uyuşturucu özelliği olan bazı bitkilerin de karıştırıldığını söyledi. Erdöl, “E-sigara kartuşları içinde nikotin sıvısı dışında uyuşturucu maddelerin de satıldığı konusunda küresel anlamda şüpheler söz konusu” dedi. Erdöl, uyuşturucuyla mücadele etmek için öncelikle “sigara bataklığı”nın kurutulması gerektiğini ifade ederek, bağımlılık ailesinin üyelerini sigara, bira, tiner ve benzeri uçucu maddeler, kokulu kırtasiye malzemeleri, okul çağında kullanılan yapıştırıcılar, haplar, otlar, uyuşturucular, son dönemde ise siber bağımlılık, bilgisayar oyunları, televizyon, insanları ekrana kilitleyen görüntüler şeklinde sıraladı.  
 
KÜRESEL ŞÜPHELER VAR
 
Erdöl, yasak olmasına rağmen büfe, bakkal ve sokaklarda satılan tane sigaralara uyuşturucu maddelerinin katıldığı konusunda çok ciddi kaygıları olduğuna dikkati çekerek, “Aynı şekilde ‘melek yüzlü şeytan’ olarak tanımladığım nargileye tütünle birlikte uyuşturucu özelliği olan bazı bitkilerin (afyon, maraş otu gibi) de karıştırıldığını biliyorum. E-sigara kartuşlarına da dolum yapılırken yüklenen kimyasallar konusunda şahsi olarak ciddi kaygılarım var. Çünkü, nikotin sıvısı dışında uyuşturucu maddelerin de bu kartuşlar yoluyla insanlara satıldığı konusunda küresel anlamda şüpheler söz konusu.”

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Son Güncelleme: 28.06.2017 10:30
Anahtar Kelimeler:
PKKUyuşturucu TrafiğiAçık Tütün
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