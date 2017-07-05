İşte FETÖ’nün yeni ByLock’u!

ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen polis memuru Cumali K.’nin örgüt mensuplarının kendisiyle yeniden irtibat kurmak istediği ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Cumali K., ifadesinde, daha önce kendisinden sorumlu olan “mahrem imamların” evine geldikleri ve maddi manevi bir ihtiyacı olup olmadığını sorduklarını beyan etti. İtirafçı, evine gelen kişilerin ByLock’tan daha güvenilir bir program yükleyeceklerini söylediklerini belirterek, bilgisayar ve telefonuna “CryptNote” isimli şifreli haberleşme programını yüklediklerini kaydetti.

3’ü de tutuklandı

Başsavcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski polisin evine gelen 3 kişiyi takibe aldı. Ekipler, 2 aylık fiziki takibin ardından zanlıların, daha önce örgüt ile iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen memurların evlerini ziyaret ettikleri ve toplantılar yaptıklarını belirledi. Bunun üzerine zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, İdris D, Mahmut O. ve Mutlu D. gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

FETÖ soruşturmalarında ismi geçmeyen zanlıların cep telefonları, HTS kayıtları ve hesap hareketlerinin de incelendiği soruşturmada, zanlıların örgüt içi itirafların önüne geçmek ve hâlâ deşifre olmayan mensuplarının morallerini yüksek tutmak amacıyla hareket ettikleri belirlendi.

İhraç edilenlere yüklüyorlar

Zanlıların, örgütün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar yaptıkları, bu bağlamda “CryptNote” isimli şifreli haberleşme programını memuriyetten ihraç edilen mensuplarının bilgisayar ve telefonlarına yükledikleri ve bunun aracılığıyla FETÖ üyeleriyle iletişime geçtikleri saptandı. Zanlıların ayrıca cezaevinde bulunan üyelerinin ailelerine ulaşarak, örgütten kopuşları engellemeye yönelik görüşmeler yaptıkları tespit edildi.