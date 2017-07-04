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İşte FETÖ'nün yeni haberleşme ağı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, örgütün yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalara başladığı, bu kapsamda FETÖ mensuplarının mart ayından bu yana "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programı kullandığı tespit edildi

İşte FETÖ'nün yeni haberleşme ağı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, örgütün yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalara başladığı, bu kapsamda FETÖ mensuplarının mart ayından bu yana "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programı kullandığı tespit edildi

04 Temmuz 2017 Salı 11:19
İşte FETÖ'nün yeni haberleşme ağı
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ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen polis memuru Cumali K'nin örgüt mensuplarının kendisiyle yeniden irtibat kurmak istediği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Cumali K, ifadesinde, daha önce kendisinden sorumlu olan "mahrem  imamların" evine geldikleri ve maddi manevi bir ihtiyacı olup olmadığını sorduklarını beyan etti. İtirafçı eski polis, evine gelen kişilerin ByLock'tan daha güvenilir bir program yükleyeceklerini söylediklerini belirterek, bilgisayar  ve telefonuna "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programını yüklediklerini  kaydetti.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü  ekipleri, eski polisin evine gelen 3 kişiyi takibe aldı. Ekipler, 2 aylık fiziki  takibin ardından zanlıların, daha önce örgüt ile iltisaklı olduğu iddiasıyla  meslekten ihraç edilen memurların evlerini ziyaret ettikleri ve toplantılar  yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, İdris D,  Mahmut O. ve Mutlu D. gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgularının ardından  mahkemeye çıkarılan zanlılar, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Zanlıların, örgütün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar  yaptıkları, bu bağlamda "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programını  memuriyetten ihraç edilen mensuplarının bilgisayar ve telefonlarına yükledikleri  ve bunun aracılığıyla FETÖ üyeleriyle iletişime geçtileri saptandı. Zanlıların  ayrıca cezaevinde bulunan üyelerinin ailelerine ulaşarak, örgütten kopuşları  engellemeye yönelik görüşmeler yaptıkları tespit edildi.

Bugüne kadar açılan FETÖ soruşturmalarında ismi geçmeyen zanlıların  cep telefonları, HTS kayıtları ve hesap hareketlerinin de incelendiği  soruşturmada, zanlıların örgüt içi itirafların önüne geçmek ve hala deşifre  olmayan mensuplarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla hareket  ettikleri belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
FetöAnkara Batı Cumhuriyet BaşsavcılığıFetullahçı Terör Örgütü
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