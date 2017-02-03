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Yeni Alanya E - Gazete

İşte Ak Köprü'nün açılış tarihi

Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, birim amirleriyle şehirde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Güney, "Ak Köprü'yü 25 Şubat'ta açıyoruz" dedi

İşte Ak Köprü'nün açılış tarihi

Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, birim amirleriyle şehirde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Güney, "Ak Köprü'yü 25 Şubat'ta açıyoruz" dedi

03 Şubat 2017 Cuma 17:49
İşte Ak Köprü'nün açılış tarihi
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, birim amirleriyle bir araya gelerek tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı yaptı. ASAT, Ulaşım, Kırsal Hizmetler, Otogar, Hal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü birim amirleri ise yapılan çalışmalar hakkında Güney’e ayrıntılı bilgi verdi. Devam eden çalışmaların yanı sıra 25 Şubat’ta açılışı gerçekleştirilecek Ak Köprü de toplantıda ayrıntılarıyla ele alındı. Alanya Koordinatörü Güney, “Birimlerimizle rutin toplantımızı gerçekleştirdik. Alanya’nın pek çok noktasında her birimin yaptığı çalışmaları değerlendirdik. Çalışmaların son durumu ve yapılması gerekenleri istişare ettik" dedi.
25 ŞUBAT'TA TÜM ALANYA DAVETLİ
Güney, "25 Şubat tarihi, Alanya’ya yaptığımız en önemli yatırımlardan biri olan Ak Köprü’yü hizmete açtığımız gün olacak. Ak Köprü, ulaşımın yanı sıra turizme sağlayacağı katkı açısından da önemli bir yatırım. 25 Şubat’ta yapılacak açılış için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor" diye konuştu. Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından Alanya'nın caddeleri ve yağmur giderleri her gün düzenli şekilde temizleniyor. Temizlik ekipleri gece trafiğin hafiflediği saatler ile gündüz yoğunluk yaşanmayan cadde ve sokaklarda çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ak KöprüAlanyaAçılışASATUlaşımKırsal HizmetlerOtogarHalPark
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