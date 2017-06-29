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İşte Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yeni filmi

Oyuncu Ahmet Kural, Murat Cemcir'le birlikte başrolde yer alacağı 'Ailecek Şaşkınız' filminin senaryo taslağını instagram'da paylaştı

İşte Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yeni filmi

Oyuncu Ahmet Kural, Murat Cemcir'le birlikte başrolde yer alacağı 'Ailecek Şaşkınız' filminin senaryo taslağını instagram'da paylaştı

29 Haziran 2017 Perşembe 17:58
İşte Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yeni filmi
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BÜYÜK gişe başarısı elde eden 'Düğün Dernek' ve 'Çalgı Çengi' serilerinin yanı sıra 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' dizilerinde rol alan Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yeni projesinin ismi belli oldu.

Kural, 'Ailecek Şaşkınız' adlı senaryo taslağının fotoğrafını İnstagram'da paylaşarak, yeni filmin ismini açıklamış oldu.

Komedi türündeki 'Ailecek Şaşkınız' filmin senaryosu Selçuk Aydemir tarafından kaleme alındı

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