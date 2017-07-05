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İstanbul'a girişi engellenirse ne yapacak

Adalet Yürüyüşü'ne devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a girişinin engellenmesi durumunda ne yapacağı belli oldu. CHP PM üyesi Mehmet Ali Çelebi de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yazdı. Çelebi, "Kılıçdaroğlu, İstanbul'a almazlarsa oturma eylemi başlatacak" diye yazdı

İstanbul'a girişi engellenirse ne yapacak

Adalet Yürüyüşü'ne devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a girişinin engellenmesi durumunda ne yapacağı belli oldu. CHP PM üyesi Mehmet Ali Çelebi de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yazdı. Çelebi, "Kılıçdaroğlu, İstanbul'a almazlarsa oturma eylemi başlatacak" diye yazdı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 18:11
İstanbul'a girişi engellenirse ne yapacak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlattığı “Adalet Yürüyüşü” 21. gününe girdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de parti MYK'sını topladı. CHP PM üyesi Mehmet Ali Çelebi de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yazdı. Çelebi, "Kılıçdaroğlu, İstanbul'a almazlarsa oturma eylemi başlatacak" diye yazdı.

KAÇ KİLO VERDİĞİ YÖNÜNDEKİ SORULARI YANITLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sinema sanatçısı Hakan Balamir'in hayatını kaybetmesi nedeniyle yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Hakan Balamir sinema dünyamızın en önemli sanatçılarından birisiydi ve hayatını kaybetti. Yakınlarına, sanat dünyasına başsağlığı diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Yürüyüş sırasında zayıflayıp zayıflamadığının sorulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman soruyorlar zayıfladın mı, kilo verdin mi? diye. Kemerde bir ilik kazandım onu ifade etmek isterim. Ama öyle 5 kilo vermem söz konusu değil" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 18:58
Anahtar Kelimeler:
Adalet YürüyüşüCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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