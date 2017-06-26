İstanbul trafiğinde yoğunluk

RAMAZAN Bayramı tatilini fırsat bilen İstanbul luların şehir dışına çıkmasıyla rahatlayan trafik, İstanbulluların bayram ziyaretine çıkmasıyla yoğunlaştı. Bugün sabah saatlerinde yüzde 1 seviyelerinde olan trafiğin öğle saatlerinde TEM, E-5 karayolu ve ana arterlerde yoğunlaştığı görüldü. Özellikle boğaz köprülerine çıkan ana yollarda trafik durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, E-5 karayolu Edirne yönünde ise trafiğin hala seyrek olduğu gözlendi.

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