Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -3°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.131
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5076
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?

'İstanbul'da deprem olursa...'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da olası bir depremde felaket yaşanabileceği uyarısında bulunarak, "İstanbul’da deprem olursa felaket olur. Bilim adamları en geç 2030’a kadar Marmara’da deprem olacağını ve en az 7,2 şiddetinde olacağını söylüyor. Buna hazırlık mıyız? Değiliz" dedi

'İstanbul'da deprem olursa...'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da olası bir depremde felaket yaşanabileceği uyarısında bulunarak, "İstanbul’da deprem olursa felaket olur. Bilim adamları en geç 2030’a kadar Marmara’da deprem olacağını ve en az 7,2 şiddetinde olacağını söylüyor. Buna hazırlık mıyız? Değiliz" dedi

20 Şubat 2017 Pazartesi 00:03
'İstanbul'da deprem olursa...'
banner404

KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen ’Gelecek Kayseri’de’ temalı geleneksel ödül törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KTO Meclis Başkanı Ömer Gülsoy ve KTO üyeleri katıldı. Törende açılış konuşması yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yaşadığım büyüdüğüm yerde rabbim bana hizmet etme imkanı verdi. 20 yıl belediye başkanlığı yaptım ve vicdan rahatlığı ile ayrıldım. Şimdi ise bana görev verdiniz. Görevimi yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Terör konusuna değinen Özhaseki, "Doğu’da hendek kazan teröristler vatandaşların evlerini tarumar ettiler. Evlerin içine el yapımı bombalar yerleştirdiler. İşte oraları temizliyoruz. Evleri yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan Türkiye’yi depreme hazırlamaya çalışıyoruz. 6’nın üzerinde son yüzyılda 60’a yakın deprem olmuş. 82 bin insan ölmüş. Özellikle ülke için Marmara depremi çok tehlikeli. İstanbul’da deprem olursa felaket olur. Bilim adamları en geç 2030’a kadar Marmara’da deprem olacağını ve en az 7,2 şiddetinde olacağını söylüyor. Buna hazırlık mıyız? Değiliz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İnşallah insanlarımızın rahat etmesini istiyoruz. Kadere eyvallah diyorum ama bunun çaresi de hazırlıklı olmaktır" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını belirten Özhaseki, "Bir grup darbe yapmaya çalıştı. 250 kişi şehit oldu. 2 binden fazla insanımız yaralandı. Meclisi bombalamışlar Avrupa ülkelerinden birisi dolu dolu (geçmiş olsun) diyemedi. Hani demokrattınız? Siz darbeye karşı değil misiniz? Akıllarındaki soru? Nasıl başarısız olduk? Böyle bir rezillik var mı?" diye konuştu. 

Anayasa konusuyla ilgili de konuşan Özhaseki, "Referandumda herkes istediği kararı verecek. Evet verene de hayır verene de saygı duyarız. Şuan ki sistemde Cumhurbaşkanı hiçbir şekilde yargılanamıyor. İkili sistem hakikaten sürmez. Şimdiki yeni sistemde Cumhurbaşkanı her attığı imzadan sorumlu. Türkiye’ye istikrarlı hükümetler lazım. İstikrar olmazsa yürümez. Güçlü olmazsak bu coğrafyada bizi yaşatmazlar. Bir yanda da (Cumhurbaşkanı sizde, hükümet sizde daha ne istiyorsunuz) diyorlar. Emin olun kendimiz için istemiyoruz. Eski yapı güçlü değil. Bu yapı olduğu sürece kavgalarla gün geçiririz. İnşallah hayırlısı olur" diye konuştu.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ÇEVRE Ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖzhasekiİstanbulDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Halk karar verecektir'
'Halk karar verecektir'
Güvercin kümesine uyuşturucu operasyonu
Güvercin kümesine uyuşturucu operasyonu
Başbakan Binali Yıldırım yurda döndü
Başbakan Binali Yıldırım yurda döndü

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals