İsrail ve FETÖ'nün hedefinde o çocuklar var!

BALIKESİR Üstün Zekalıları Destekleme Derneği Başkanı Hasan Paşa Decedeli, bazı üstün zekalı çocuk ve ailelerinin İsrail’e yerleştiğini söyledi. Decedeli, FETÖ'nün de üstün zekalı çocuklara yönelik çalışmaları olduğunu söyledi. Hasan Paşa Decedeli, üstün zekalı çocukların TEOG'a göre yerleştirmemesi gerektiğini savundu.



Türkiye’de sadece üstün zekalı çocuklara yönelik eğitim veren Türk Eğitim Vakfı Türkeş Özel Eğitim Lisesi'nin (TEVİTÖL) öğrencileri yabancı dil ve kişisel kabiliyetlerine göre seçtiğini söyleyen Hasan Paşa Decedeli, bu sene TEOG'a göre yerleştirme yapıldığını ve mağdur olduklarını iddia etti. Oğlu Yamaç’la ilgili bilgi veren Hasan Paşa Decedeli, “3,5 yaşlarında okuma yazmayı kendi kendisine öğrenmesi, 4 işlemi bilmesi normal bir durum değildir. Ne yapacağımıza baktık ve gördük ki Türkiye'de bunun için bir eğitim sistemi yok. 6 yaşında rehberlik araştırma merkezi tarafından Wisc-R testine alındık ve şüphelerimizi doğrulayacak bir rapor aldık ve daha sonra duvara toslaya toslaya yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Türkiye'de eğitim sisteminde neler var diye incelediğimizde karşımıza çok az şey çıktı. Bilim Sanat Merkezleri, Türk Eğitim Vakfı Türkeş Özel Eğitim Lisesi (TEVİTÖL) diye bir okul var. Biz o zamandan beri TEVİTÖL'ü hedefliyoruz. Çünkü üstün zekalılarla ilgili tek eğitim veren okul TEVİTÖL. TEVİTÖL çocukları bilgi düzeyleri ve akademik başarılarına göre seçmiyordu daha önceki senelerde, yeteneklerine ve zekasına göre seçiyordu. Bizde Yamaç'ın bu durumunu öğrendiğimiz andan itibaren 6 yaşlarındaydı TEVİTÖL'e hazırlıyoruz. Başarı kazanması ya da başka bir liseye gitmesi için değil. Gayet iyi İngilizce biliyor. Piyano ve gitar çalıyor ve spor yapıyor. Bu özellikler TEVİTÖL'ün istediği özellikler. Ama bu sene birden bire öğreniyoruz ki TEVİTÖL bu özellikleri aramayı bırakmış, birden bire sistemini değiştirmiş ve TEOG'a endekslenmiş. Karne notları TEVİTÖL'ün istediği gibiydi, takdir dışında hiç karnesi gelmedi” dedi.



"Çemişgezek’ten Harvard’a gidebiliyor"



Decedeli, bu yılki sınavın da geçen seneki gibi yapılacağını sandıklarını söyleyerek, “Biz geçen seneki gibi bir sınav olacağını, çocuğumuzla başvurup değerlendirmeye gireceğimizi sanıyorduk. Ama öyle olmadı. TEVİTÖL 1. sınavını iptal edip TEOG'un 1. sınavına bağladı. Biz de zaten o sırada TEOG sınavına girmiştik ama bizim hedeflediğimiz bir şey değildi TEOG. Çocuk kendini sıkmadı, biz de sıkmadık açıkçası. Bizim için çocuğun psikolojisi daha önemliydi, hedeflediğimizde bir okul vardı. Bu bizi gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Elimizde olan bir hakkın alındığını hissediyoruz, keşke TEOG sınavından önce açıklamış olsalardı bunu en azından adaletli bir karar olurdu. Çünkü okulun öyle bir özelliği var ki, Çemişgezek'te eğer üstün zekalı bir çocuk varsa onu yetiştirip Harvard'a yollayabiliyor. Böyle bir özelliği olan ve dünyada eşi benzeri olmayan bir okul” şeklinde konuştu.



"Üstün zekalılar göçe zorlanıyor"



Türkiye'nin gelişmesinin üstün zekalı çocukların eğitilmesinden geçtiğine dikkat çeken Decedeli, “Bunların her biri bizim için milli servet, kolay harcanmamalı, kolay tırpanlanmamalı zekaları. Kendi durumumuzdaki ailelerle görüşüyoruz acı verici şeyler duyuyoruz. İsrail, Avrupa'nın bazı ülkeleri bu çocukları tespit edip onlara teklifler götürüyorlar. Geçen sene sayısını hatırlayamayacağım miktarda İsrail'e üstün zekalı çocuk göçü oldu. Bu gerçekten acı verici bir şeydir. Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) Genel Başkanı Kemal Tekten’in açıklamalarına göre 2011-2012 yıllarında 60’ın üzerinde ailenin İsrail’e götürüldüğü söyleniyor. Zaman zaman bu çocukları FETÖ’nün de kullandığı biliyoruz. Biz istiyoruz ki bu çocuklar ülkesine ve dünyaya yararlı olsun, devlet bu çocukların da kontrolünü sağlasın” dedi.