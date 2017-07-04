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İşgalde hain binbaşının kan donduran ifadeleri

Fetullahçı işgal hareketinin 15 Temmuz’da Borsa İstanbul’un işgali iddianamesine göre, darbeci Binbaşı Murat Çelik askerlere, ‘Ben 10 kişiyi indirdim. Polis, asker kim gelirse ateş edeceksiniz’ diye emir verdi

İşgalde hain binbaşının kan donduran ifadeleri

Fetullahçı işgal hareketinin 15 Temmuz’da Borsa İstanbul’un işgali iddianamesine göre, darbeci Binbaşı Murat Çelik askerlere, ‘Ben 10 kişiyi indirdim. Polis, asker kim gelirse ateş edeceksiniz’ diye emir verdi

04 Temmuz 2017 Salı 10:11
İşgalde hain binbaşının kan donduran ifadeleri
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FETÖ'nün 15 Temmuz'da Borsa İstanbul'u işgal girişimi ile ilgili soruşturma tamamlandı. 2'si binbaşı 15 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, firari Kurmay Binbaşı Murat Çelik'in askerlere, 'Ben aşağıda 10 kişiyi indirdim. Polismiş halkmış, karşı gelen herkese ateş edeceksiniz" diye emir verdiği belirtildi.
 
İKİ BİNBAŞI POLİSLERİ TARADI 
Borsa baskını sırasında polis memuru Mehmet Şevket Uzun ve Fatih Satır isimli vatandaş şehit olmuştu. Şüphelilerden öğrenci astsubay Murat Fırat ifadesinde, Binbaşı Murat Çelik'in kendilerine ateş etme emri verip, "Ben aşağıda 10 kişiyi indirdim. Sıkıyönetim kuralları geçerli, polismiş, halkmış, karşı gelen herkese ateş edeceksiniz" dediğini aktardı. "Halk yavaş yavaş İMKB'nin önünde toplanmaya başladı. Bu sırada Binbaşı Murat Çelik tüfekle halkın ayaklarına doğru ateş etmeye başladı. Bir yandan da oradaki askeri öğrencilere 'Emir veriyorum herkes ateş etsin' şeklinde emirler verdi" diyen Fırat, "Askeri öğrenciler havaya doğru ateş edince, Binbaşı Ahmet Baykal sinirlenerek halka doğru ateş etmeye başladı. Bu 2 binbaşı polislere de ateş etti" dedi.
 
SALAYI DUYUNCA "ŞEREFSİZE BAK, SALA OKUYOR" DEDİ 
Borsa İstanbul'da özel güvenlik görevlisi olan Erdinç Avcı da tanık olarak verdiği ifadesinde, askerlerin zorla çalışanların telefonlarını topladığını söyleyerek, "Sala okununca binbaşı, 'Şerefsize bak lan niye sala okuyor' diye bağırdı. Daha sonra dışarı çıkıp havaya ateş açtı" dedi. Darbe teşebbüsü kapsamında tutuklanan itirafçılardan Kurmay Binbaşı Murat Yanık, Kurmay Binbaşı Ahmet Baykal'ı fotoğrafından teşhis etti. Yanık, "14 Temmuz'daki darbe toplantısına iştirak etmiştir. 66. Mekanize Tugay Komutanlığı sorumluluk alanında görevlendirildiğini biliyorum" diye konuştu.
 
5'ER KEZ MÜEBBET VE BİN 412 YIL HAPİS 
Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgaline ilişkin 1'i firari 15 şüpheli hakkındaki 270 sayfalık iddianamede, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 412 yıla kadar hapis isteniyor. Binbaşı Ahmet Baykal, Astsubay Seyit Ali Şahin, 8 astsubay öğrencisi ve 4 er tutuklu. Başsavcı vekili İsmail Uçar'ın onayladığı iddianame Ağır Ceza Mahkesi'ne gönderildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Işgal Hareketi15 Temmuz
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