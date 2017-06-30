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İşadamı Fatih Aydar bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Kütahya'nın Simav İlçesi'nde Simav Genç İşadamları Derneği Başkanlığı'nı da yürüten 36 yaşındaki iş adamı Fatih Aydar, ilçede bir çay ocağındaki bıçaklı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası bazı kişiler tarafından saldırganın iş yerinde çıkarılan ve çevredeki bir depoya sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü

İşadamı Fatih Aydar bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Kütahya'nın Simav İlçesi'nde Simav Genç İşadamları Derneği Başkanlığı'nı da yürüten 36 yaşındaki iş adamı Fatih Aydar, ilçede bir çay ocağındaki bıçaklı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası bazı kişiler tarafından saldırganın iş yerinde çıkarılan ve çevredeki bir depoya sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü

30 Haziran 2017 Cuma 07:34
İşadamı Fatih Aydar bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
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SİMAV  Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Aydar, arkadaşlarıyla ilçe merkezindeki bir çay ocağına geldi. İçinde üç kişinin bulunduğu hafif ticari araçtan inen Abdulkadir K, çay ocağında arkadaşlarıyla sohbet eden Aydar'a bıçakla saldırdı.  Daha sonra geldiği araca binen saldırgan, diğer iki kişiyle olay yerinden kaçtı. Kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Fatih Aydar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Güvenlik güçleri saldırgan ile yanındaki iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRGANIN İŞ YERİNİ ATEŞE VERDİLER

Cinayetin ardından bir süre sonra polise Yüzbirevler Mahallesi'ndeki hurdacı dükkanında yangın çıktığı ihbarı yapıldı.  Olay yerine gelen ekipler, yanan iş yerinin Aydar'ı bıçaklayan Abdulkadir K'ya ait olduğunu belirledi. Polisler, yangının cinayet sonrası söz konusu iş yerinin önüne gelen bazı kişiler tarafından çıkarıldığını da tespit etti.

Hızla yayılan ve yakındaki bir depoya sıçrayan alevlerin söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçe ve beldelerden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından güçlükle söndürüldü.  Yangın mahallindeki tüplerin patlaması zaman zaman korkulu anların yaşanmasına neden oldu.  Ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı. 

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Anahtar Kelimeler:
KütahyaSimavCinayetFatih AydarSimav Genç İşadamları DerneğiSİMGİAD
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