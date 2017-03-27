İş yerine silahlı saldırı

EDİNİLEN bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Adıyaman Kalesi yakınlarında bir iş yerine gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Açılan silahlı ateş sonucu iş yerine 3 el mermi isabet etti. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ara sokaklara kaçarak kayıplara karışırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede ve olay yerinde inceleme yaptı. Polis, olayı gerçekleştiren şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlattı.