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İş dünyası buluştu

ALSİAD Başkanı Tabaklar'ın da yer aldığı ve iş dünyasının bir araya geldiği toplantıda birlik ve beraberlik mesajı verildi

İş dünyası buluştu

ALSİAD Başkanı Tabaklar'ın da yer aldığı ve iş dünyasının bir araya geldiği toplantıda birlik ve beraberlik mesajı verildi

16 Şubat 2017 Perşembe 22:13
İş dünyası buluştu
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BATI Akdeniz Bölgesi'ndeki iş dünyasının temsilcileri Antalya'da buluştu. Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD), 2017 yılı 2. olağan toplantısını Akra Barut Otel'de gerçekleştirdi. Batı Akdeniz İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) ve federasyona bağlı derneklerin başkanlarının konuk olduğu toplantının ev sahipliğini, ANTİKAD Başkanı Leman Sedef Tuna yaptı.
ALSİAD BAŞKANI TABAKLAR DA KATILDI
Toplantıya; BAKSİFED Başkanı Ali Eroğlu, Antalya Sanayici İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Abdullah Erdoğan, Antalya Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) Başkanı Figen Sayın, Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği (MANSİAD) Başkanı Turgay Akar, Alanya Sanayici ve İşadamları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar, Isparta Girişimci Sanayici İşadamları Derneği (IGSİAD) Başkanı Hasan Büyükçam ve BAKSİFED Danışma Kurulu Başkanı Ergin Civan katıldı.
İŞ DÜNYASINA KADIN KATILIMI ÖVÜLDÜ
Toplantıda söz alan başkanlar, derneklerinin, dernek yapılarının, bulundukları bölgelerdeki faaliyetlerin ve ekonomik dinamiklerin nelerden oluştuğunu anlattı. Dernek çalışmaları hakkında da bilgi veren başkanlar, kadınların iş dünyasındaki aktif yaşantısının memnuniyet verici olduğunu, daha da yukarıya çekilmesi gerektiğini söyledi. Kadınlar ve erkeklerin iş dünyasında birlikte yürümeleri gerektiğine inandıklarını anlatan başkanlar, bölge bölge çalışılması konusunda birbirlerine destek olacaklarını kaydetti.
'SİZLERDEN BEKLENTİMİZ BÜYÜK'
Bilgilendirme konuşmasına Türkiye Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından hazırlanan Eylül 2015, Aralık 2016 faaliyet sunumunu gerçekleştirerek başlayan Ali Eroğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi. "Neden buradayız?" diyen Eroğlu, "Hepimiz neticede iş dünyasının, yaşamın içerisindeyiz. Birçok ihtiyacımız var. Birçok meslek gurubunda farklı noktalara dokunabilecek durumundayız. Bu tanışıklık ve dostluğu bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Sizlerden beklentimiz büyük. Bölgesel hareket etme, bölgesel kalkınma bir işin, bir sektörün, bir konunun bölgesel olarak ele alınması ile katkı sağlanması, sizler tarafından bize talep olarak gelmesi, önemsediğimiz bir nokta" dedi. Konuşmaların ardından davetliler ve ev sahibi ANTİKAD yönetimi ile üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ALSİADBaşkanı Tabaklar
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