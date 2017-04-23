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İnşaat duvarı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat halindeki bir evin duvarı çöktü. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken, bir işçi de yaralandı

İnşaat duvarı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat halindeki bir evin duvarı çöktü. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken, bir işçi de yaralandı

23 Nisan 2017 Pazar 20:43
İnşaat duvarı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre Araban ilçesine bağlı Körhacıobası Kırsal mahallesinde Abdullah Demir’e ait evin devam eden duvar inşaatı aşırı rüzgar nedeniyle çöktü. Duvara kalıp çakan Hasan Kiraz ile yanında bulunan Abuzeyt Ulaş, çöken duvarın altında kaldı. İşçilerden Hasan Kiraz olay yerinde hayatını kaybetti. Abduzeyt Ulaş isimli işçi ise yardıma yetişen vatandaşlar tarafından duvarın altından çıkartıldı.

Yaralı işçi, 112 acil servis ambulansı ile Araban Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından işçi Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepArabanİnşaat Duvarı
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