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İngiltere ile kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İngiltere ile kritik temaslarda bulundu. İşte yapılan görüşmenin detayları...

İngiltere ile kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İngiltere ile kritik temaslarda bulundu. İşte yapılan görüşmenin detayları...

23 Mart 2017 Perşembe 20:36
İngiltere ile kritik görüşme
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MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ile telefonla görüştü.

Mevkidaşına taziyelerini ileten Işık, “Westminster bölgesinde meydana gelen terör saldırılarından dolayı duyduğum üzüntüyü ifade etmek ve zatı alilerine ne içten taziyelerimi iletmek istiyorum. Menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı terörün masum insanları hedef alan hain ve acımaz yönünü bir kez daha teyit etmiştir” ifadelerini kullandı.

Terörün tüm dünya için küresel bir tehdit olduğuna dikkat çeken Işık, “Terör dil, din, ırk ayırt etmeksizin tüm insanlığın ortak düşmanı ve küresel bir tehdittir. Benzer saldırıların hedefi olmuş bir ülke olarak acınızı derinden hissettiğimizi ve paylaştığımızı vurgulamak istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi terörün her türlüsüne karşı Birleşik Krallığa gereken desteği vereceğimizin ve terörle mücadelede birlikte hareket etmeye devam edeceğimizin altını çiziyorum” diye konuştu.

Işık’a taziyelerinden dolayı teşekkür eden İngiliz Bakan, “Siz de benzer saldırılara maruz kaldınız, neler hissettiğimizi yakından bilirsiniz. Terörle mücadelede işbirliğimiz sürecek. Türkiye ile paylaştığımız ve inandığımız değerleri bu terör saldırıları ve terör örgütleri asla yenemeyecek” dedi.  

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Fikri Işıkİngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon
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