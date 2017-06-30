İmam gece ezan okuyunca, ilçe halkı darbe girişimi sandı

TAŞLIÇAY ilçesinde Hacı Mehmet Camii'nden gece ezan sesi duyulmasıyla halk balkonlara çıktı. Olayın ne olduğu anlamayan vatandaşlar bir darbe girişimi olma ihtimali düşünerek tedirgin oldular. İlçe halkı bir yandan şaşkınlık içinde ezanı dinlerken, bir yandan da sosyal medyadan veya telefonlarla bir birlerine ulaşmaya çalıştılar. Kısa süre sonra cami imamına ulaşan vatandaşlar, Taşlıçay Hacı Mehmet Camii imamının saatinin alarmını yanlış kurduğunu ve ezanı erken okuduğunu anladılar.
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