Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

İlker Başbuğ'dan flaş açıklama

CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın 2007'de Genelkurmay ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderdiği açıklanan taşınabilir bellekle ilgili İlker Başbuğ'dan açıklama geldi

İlker Başbuğ'dan flaş açıklama

CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın 2007'de Genelkurmay ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderdiği açıklanan taşınabilir bellekle ilgili İlker Başbuğ'dan açıklama geldi

25 Temmuz 2017 Salı 19:17
İlker Başbuğ'dan flaş açıklama
banner404

AÇIKLAMA şöyle:

Bugün bazı basın yayın organlarında İzmir milletvekili Sayın Tuncay Özkan tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir flash belleğin teslim edildiğine dair haberler yer aldığı ve söz konusu haberlerde müvekkilimiz Sayın İlker Başbuğ'un da adının geçtiği görülmüştür. 

Kamuoyunu ve soruşturma makamlarını doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 

1. Tuncay Özkan 2007 yılında bir flash belleği dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Org. İlker Başbuğ'a teslim etmiştir. 
2. Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında yapılan ön incelemede flash bellekteki bilgilerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait olduğu görülmüştür. 
3. Konu hakkında Genelkurmay Başkanlığına bilgi sunularak vakit geçirilmeksizin flash belleğin incelenmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderilmesi sağlanmıştır.

NE OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında, 2007 yılında Tuncay Özkan'a gelen bir diskteki bilgilerin Genelkurmay ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderildiğini ancak dosyanın Akın Öztürk tarafından kapatıldığını açıklamıştı.

Bu açıklamadan hemen sonra CHP Milletvekili Özkan, söz konusu diski savcılığa teslim etmişti. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında askeri kanadın 1 numarası olmakla suçlanıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Chp MilletvekiliTuncay ÖzkanGenelkurmayHava Kuvvetleri Komutanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darbe girişimi sırsında köprüde çekilen görüntünün sırrı ortaya çıktı
Darbe girişimi sırsında köprüde çekilen görüntünün sırrı ortaya çıktı
Spor Bakanı'ndan Terim'in istifasına ilk yorum
Spor Bakanı'ndan Terim'in istifasına ilk yorum
5 bin askerle dev operasyon
5 bin askerle dev operasyon

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals