İlk milli fırkateyn geliyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da, Kınalıada Korveti (4. Milgem) Denize İndirme ve İstanbul Fırkateyni (5. Milgem) İnşaa Başlangıç Töreni'nde konuşuyor. "Bu gemin ile denizlerdeki gücümüz daha da artacak" diyen Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Bilginin çok hızlı bir şekilde yayıldığı bir yüzyılda yaşamanın sağladığı avantajları çok iyi değerlendirmek zorundayız. Teknolojik bağımsızlığın önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Tüketen değil, üreten bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor. Acil ihtiyaçları karşılayacak kadarını dışarıdan temin yoluna gitsek bile, milli imkanlara dayanmalıdır. Şayet 15 yıldır, bu yöntemi takip etmiyor olsaydık, bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar sebebiyle terörle mücadelemizi de yürütemez hale gelirdik.

4. KORVET

MİLGEM projesi kapsamında TCG Heybeliada "Ada" sınıfı korveti 2011 yılında, TGC Büyükada Korveti 2013'de hizmete girmişti. Halen kritik görevlerde kullanılan bu iki geminin yanı sıra Projenin 3. Gemisi TGC Burgazada Korveti de 2014'de denize indirildi. Halen milli dizayn ve entegrasyonları devam eden geminin 2018'de teslim edilmesi bekleniyor. Projenin Ada sınıfı son Korveti Kınalıada da bugün kızaktan iniyor. 20 ayda inşa edilen geminin, 2019'da teknik donanımlarıyla birlikte göreve hazır olması bekleniyor.

SIRA MİLLİ FIRKATEYNE GELDİ

Toplam 8 gemiden oluşan MİLGEM projesinin beşinci gemisi İstanbul fırkateyninin ilk kaynağı da bugün yapılacak. Ada sınıfı korvetler ege harekat sahasını kapsayan kıyıya yakın harekatın gereklerini karşılamak üzere dizayn edilirken,açık denizlerde, uzun menzilli etkin silahlarla donatılan İ sınıfı fırkateyn ihtiyacı da hayata geçiriliyor. Bu ihtiyacı bugün ilk kaynağı yapılacak İstanbul Fırkateyni karşılayacak. Fırkateynin 3.5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

KINALIADA KORVETİNİN ÖZELLİKLERİ

99.5 metre boyundaki Kınalıada Korveti, 4.4 metre genişliğinde. Gemide, milli 3 boyutlu arama radarı, milli sensörler, milli lazer ikaz sistemi, milli sonar, milli torpido tespit ve karıştırma sistemleri ile, milli top, milli savaş yönetim sistemi, milli kızılötesi iz yönetimi sistemi ve Milli muharebe uydu sistemi gibi tamamen yerli imkanlarla donatıldı.

İSTANBUL FIRKATEYNİ ÖZELLİKLERİ

Ada sınıfı korvetlere kıyasla daha uzun menzilli ve daha etkin silahlarla donatılacak İ Sınıfı İstanbul Fırkateyni daha etkin komuta kontrol ve savaş sistemlerine sahip olacak. 113 boyundaki geminin 14 metre genişlikte olacak. Sensörleri, silahları ve elektronik sistemleri tamamen milli imkanlarla hayata geçirilecek. Bu sistemler arasında satıhtan satıha güdümlü mermi dikek atım sistemi, 25 mm milli top, milli nokta hava savunma silah sistemi, ve milli dekoy atım sistemi bulunuyor.