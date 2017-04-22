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İlk iddianame Yargıtay’da

İstanbul Cumhuryet Başsavcılığı'nca, FETÖ'ye iltisaklı olduğu gerekçesiyle HSYK tarafından meslekten çıkarılan 25 şüpheli hakim ve savcı hakkında yürütülen ilk soruşturma tamamlandı

İlk iddianame Yargıtay’da

İstanbul Cumhuryet Başsavcılığı'nca, FETÖ'ye iltisaklı olduğu gerekçesiyle HSYK tarafından meslekten çıkarılan 25 şüpheli hakim ve savcı hakkında yürütülen ilk soruşturma tamamlandı

22 Nisan 2017 Cumartesi 08:53
İlk iddianame Yargıtay’da
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda “Ergenekon”, “Balyoz”, “Askeri Casusluk”, “Odavtv”, “Futbolda şike”, “17/25 Aralık”, “Selam Tevhid”, “MİT TIR’ları”, “yasa dışı dinleme”, “Tahşiye”, “usulsüz tahliyeler” gibi soruşturma ve kovuşturmalarda görev yapan 25 sanık hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan açılan davanın dosyası, “Selam Tevhid’de kumpas” davasıyla birleştirilmesi için Yargıtay’a gönderildi.
Birleştirme kararı
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye iltisaklı olduğu gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından meslekten çıkarılan 25 hakim ve savcı hakkında hazırlanan 227 sayfalık iddianame üzerindeki inceleme ve talep işlemlerini karara bağladı.
Buna göre mahkeme heyeti, iddianamenin kabulüne karar verirken, savcılığın şüphelilerin Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde görülen “Selam Tevhid’de kumpas” davasında yargılandıkları, bu nedenle dosyaların birleştirilmesi talebini de değerlendirdi.
Heyet, birleştirme talebini kabul ederek, dava dosyasının Yargıtay’a gönderilmesine hükmetti. Heyet, aralarında Metin Özçelik, Mehmet Ekinci ve Mustafa Başer’in de bulunduğu 12 sanığın tutukluluk halinin devamına, firari olarak aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Sami Haşıloğlu, Hadi Çağdır, Hikmet Usta’nın dahil olduğu 13 hakim-savcının da infazının beklenilmesine karar verdi.
Kimler firari?
Hakkında yakalama kararı bulunan “Ergenekon” davasına bakan kapatılan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin üyesi Sedat Sami Haşıloğlu, Durmuş Yiğit, Eşref Aksu, kapatılan özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hadi Çağdır, Mehmet Ali Uysal, Mustafa Boz, Nurullah Çınar, Cihan Kansız, İsmail Tandoğan, Hikmet Usta, Davut Bedir, kapatılan özel yetkili İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökmen Demircan ve Yakup Hakan Günay ise firari sanık olarak aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulİstanbul Cumhuryet BaşsavcılığıFetö
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