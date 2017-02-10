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İlçeyi kaplayan köpüğün sırrı çözüldü

İlçeyi kaplayan köpüğün sebebi ekipler tarafından çözüldü

İlçeyi kaplayan köpüğün sırrı çözüldü

İlçeyi kaplayan köpüğün sebebi ekipler tarafından çözüldü

10 Şubat 2017 Cuma 20:20
İlçeyi kaplayan köpüğün sırrı çözüldü
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6 Şubat'ta Niğde’nin Bor ilçesinde Akkaya Barajı'ndan gelen suyun akıttığı kanalların neden olduğu köpüğün tahliye işlemi nedeniyle barajın dip savağından çıkan suyun oksijenle teması neticesinde köpüklenme meydana geldiği belirlendi.

Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, konuyla alakalı yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Bor ilçe merkezinden geçen sulama kanal ve kanaletlerinde 05.02.2017 tarihinde aşırı köpüklenmenin olduğu görülmüştür. Söz konusu olayla ilgili olarak Valiliğimizce derhal inceleme başlatılmıştır. Bor Belediye Başkanlığınca gerekli temizlik işlemleri başlatılmış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce baraj su çıkış noktasından ve Bor ilçemizdeki kanal ve kanaletlerden su numuneleri alınarak 06.02.2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Daire Başkanlığına analizler yapılmak üzere ivedilikle teslim edilmiştir. Halk Sağlığı İl Müdürlüğünce de gerekli inceleme başlatılmıştır. Valiliğimizce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından konusunda uzman teknik personel görevlendirilmesi talebimize istinaden gelen üç kişiden oluşan uzman teknik ekip tarafından 08.02.2017 tarihinde yapılan arazi çalışmasında; baraj göl yüzeyinin buz tutmuş olduğu ve rezervuardaki suyun hava ile temasının büyük ölçüde kesildiği, oksijen yönünden zayıf, organik kirlilik açısından zengin ve düşük biyolojik aktiviteye sahip suyun bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, hava sıcaklığının artması sonucunda ani kar erimelerinden kaynaklı taşkın riskinin önlenmesi amacıyla DSİ Bölge Müdürlüğünce tedbir amaçlı olarak baraj dip savağının açıldığı ve baraj suyunun kontrollü ve hızlı bir şekilde tahliye edildiği görülmüştür. Tahliye işlemi nedeniyle baraj dip savağından çıkan suyun oksijenle teması neticesinde köpüklenme meydana geldiği anlaşılmıştır."
 

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Anahtar Kelimeler:
AkkayaBorKöpüğün
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