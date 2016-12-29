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İlçe Milli Eğitim Müdürü ile okul müdürlerine FETÖ gözaltısı

Aydın'ın Söke İlçesi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ü.A. ve bazı okul müdürleri gözaltına alındı

İlçe Milli Eğitim Müdürü ile okul müdürlerine FETÖ gözaltısı
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SÖKE'DE FETÖ PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ü.A. ile birlikte Eğitim-Birsen Söke Temsilcisi A.Y., eşi Ticaret Lisesi Müdür Vekili T.Y., Bağarası Kemalpaşa İlkokul Müdürü S.Ö., Behiye Hanım Ortaokul Müdürü R.İ. ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

 
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