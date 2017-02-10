Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 11°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.255
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6093
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
11 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
11 Şubat 2017 Alanya -...
Basenlerden kurtulmanın yolları
Basenlerden kurtulmanın yolları
Aşkınız sağlığınızı bozmasın
Aşkınız sağlığınızı bozmasın

İkinci el elektronik satışında yeni kural

İkinci el elektronik cihaz alım satım işlemleri sırasında alıcı-satıcı kimlik bilgileri alınmadan herhangi bir işlem yapılmaması şartı getirildi

İkinci el elektronik satışında yeni kural

İkinci el elektronik cihaz alım satım işlemleri sırasında alıcı-satıcı kimlik bilgileri alınmadan herhangi bir işlem yapılmaması şartı getirildi

10 Şubat 2017 Cuma 22:25
İkinci el elektronik satışında yeni kural
banner404

ŞANLIURFA Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ikinci el elektronik cihaz alım-satımı ve hat tahsis işlemleri yapan iş yerleriyle ilgili olarak, yabancı uyruklu ve şüpheli şahısların iletişim konusunda sahte isim veya kimlik bilgileri kullanarak hat tahsisi yaptığının tespit edildiği belirtildi. 

Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. maddesi 3. fıkrasında "Abonelik tesisi için gerekli kimlik belgeleri örneği alınmadan işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik kaydı yapılmaz" hükmünün bulunduğu aktarılan açıklamada, şöyle denildi: 

"İkinci el elektronik cihaz alım satımlarında alıcı-satıcı kimlik bilgileri alınmadan yapılan işlemler suçtur ve ilgili maddeye göre cezai işlem uygulanacaktır. İkinci el elektronik cihaz alım satım işlemleri esnasında alıcı-satıcı kimlik bilgileri alınmadan herhangi bir işlem yapılmayacak, bahse konu işyerleri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde belirlenecek bir iletişim kanalı ile cihaz veya hat satın alacak yabancı uyruklu ve şüpheli şahısların fotoğraflarının Asayiş Şube Müdürlüğüne ivedi şekilde gönderilmesi sağlanacak, ikinci el elektronik cihazların satışını yapan işletmelerin çalışanlarına bu hukuki durum tebliğ edilecek, ikinci el elektronik cihaz alım ve satımı üzerine faaliyet gösteren iş yerleri; kişilerin kimlik ve adres bilgilerine, eşya miktar ve özelliklerini belirtir form tanzim edilerek kolluk kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda formun ve faturanın ibraz edilmesi sağlanacaktır. Tanzim edilen form bir yıl sürece saklanacaktır." 

Açıklamada, belirtilen hususların, tebliğ tarihinden başlamak üzere yerine getirilmesi, yerine getirilemeyecek bir durum söz konusu olması halinde yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, belirtilen hususlara uyulmaması durumunda ilgili madde gereği, öngörülen idari para cezasının uygulanacağı kaydedildi. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
El Elektronik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da açıklandı: Eğitim İş'ten 'Hayır'
Antalya'da açıklandı: Eğitim İş'ten 'Hayır'
Bakan bizzat yönetiyor: 80 bin polisle operasyon!
Bakan bizzat yönetiyor: 80 bin polisle operasyon!
RTÜK'ten tarihi ceza için flaş karar
RTÜK'ten tarihi ceza için flaş karar

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals