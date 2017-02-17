İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

EDİNİLEN bilgilere göre, Karasu ilçesi Küçükkarasu kavşağında Ahmet Yılmaz idaresindeki 54 PD 099 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 54 YD 094 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan iki otomobil içindekiler ise yaralanırken 54 YD 094 plakalı otomobilin motor kısmında ise yangın çıktı. Durumu gören diğer sürücülerin haber vermesi sonrasında olay yerine sağlık ve itfaiye ekiplerini sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekiplerinde ilk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılar Ahmet Yılmaz, Harun T. ve Hafize T. ambulansa Karasu Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. İtfaiye ekipleri de kaza sonrasında motoru yanan 54 YD 094 plakalı otomobile müdahale ederek söndürdü.

Hastaneye kaldırılan sürücü Ahmet Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.